Consulta pública decidirá criação de nova cidade paraense em novembro

Está previsto para dia 15 de novembro a realização do plebiscito que decidirá sobre a criação do município de Moraes de Almeida, no Pará. A área distrital possui mais de 12 mil quilômetros quadrados e faz limites com Itaituba, Novo Progresso e Altamira. A consulta ocorrerá simultaneamente com o primeiro turno das Eleições Municipais 2020.

O juiz eleitoral da 34ª Zona Eleitoral do Pará, Jacob Arnaldo de Campos Farache, participou de uma reunião, no último dia 28, com representantes de instituições envolvidas na realização da consulta pública sobre o desmembramento da área que atualmente pertencente ao município de Itaituba.

O encontro foi realizado no salão do Júri da Comarca do Fórum de Itaituba, quando foi definida pergunta que será feita ao público: “Você é a favor de divisão do município de Itaituba para a criação do município de Moraes de Almeida?”. Também foram acertados os números 40 para a resposta “Sim” e 88 para a resposta “Não”.

No final foi realizado um sorteio para quem deve começar a propaganda eleitoral; a frente que representa o “Não” irá começar a propaganda política.

Estiveram presentes na reunião o promotor eleitoral da cidade, Alan Johnnes Lima Feitosa; o prefeito de Itaituba, Walmir Climaco de Aguiar; o procurador Diego Neves; o representante da Câmara Municipal de Vereadores, Diego Mota; a representante da OAB Pará, Josiane Borges Noronha e o vereador Luís Fernando Sadeck dos Santos.