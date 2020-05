Consumo das famílias puxa o PIB para baixo

Características particulares da recessão que se avizinha na esteira da pandemia de covid-19 ajudam a explicar porque a retração do Produto Interno Bruto (PIB), já verificada nos três primeiros meses do ano, deverá se intensificar neste segundo trimestre e levar 2020 ao pior desempenho anual da economia na história. Segundo economistas, chamam a atenção os fatos de a pandemia produzir, ao mesmo tempo, choques de oferta e demanda, atingir primeiro os serviços e o consumo das famílias, principais componentes da economia, e afetar, praticamente, todos os países do mundo.

Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, lembrou que, no mundo todo, a crise afetou mais o setor de serviços. O consumo das famílias – metade é destinado para serviços – caiu de uma vez, por falta de disponibilidade, pois shoppings, salões de beleza, restaurantes, hotéis e academias de ginástica foram obrigados a fechar. Em crises mais tradicionais, o consumo cai mais lentamente, à medida que as pessoas perdem o emprego e sua renda cai.

Segundo o economista para Brasil do Barclays, Roberto Secemski, os dados do primeiro trimestre confirmaram que o choque será maior no consumo e nos serviços, “o que deve ser reforçado em abril e maio”. “Isso é parte do problema, porque serviço não prestado não se recupera. A questão agora é como o aumento do desemprego vai intensificar o ajuste no consumo”, disse.

“O emprego não vai voltar na velocidade em que foi embora. Vai faltar renda, vai faltar demanda”, disse Claudio Considera, coordenador do Monitor do PIB no Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

Economistas destacaram ainda a incerteza sobre a retomada. Lembrando que o crescimento já era fraco antes – afinal, o desempenho de janeiro e fevereiro não conseguiu impedir que os 15 últimos dias de março derrubassem o primeiro trimestre -, a economista-chefe da ARX Investimentos, Solange Srour, disse que o “Brasil vai ter de crescer pelo investimento, porque pelo consumo vai ser mais difícil ainda, com o crédito restrito e aumento do desemprego”.

Na esteira de mais uma safra recorde, o setor agropecuário deverá ser o único a fechar com crescimento em 2020. No primeiro trimestre do ano, houve avanço de 1,9% em relação ao mesmo período de 2019 e de 0,6% ante dezembro passado.

Isso não significa, porém, que o campo passará totalmente incólume pela pandemia. A Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) revisou sua estimativa de crescimento do PIB do setor neste ano, de um intervalo entre 3,5% e 4% para 2,5%.

Segundo o IBGE, a agropecuária começou o ano melhor do que 2019 por causa da soja. A expectativa é que o grão tenha safra recorde este ano, e seu plantio é concentrado na primeira metade do ano, o que impulsiona o PIB no período. A safra de arroz também contribuiu para o resultado positivo.

Para o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon, os reflexos econômicos da covid-19 poderão se estender até a próxima safra. Os produtores que ainda não fizeram investimentos encontrarão um dólar mais elevado na hora de comprar insumos, como fertilizantes. “O setor, geralmente, apresenta efeito retardados da crise. Agora, estamos acompanhando com preocupação o preparo da safra 2020/21.”