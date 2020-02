“Conviver com Prior é menos difícil que com Bianca e Flay”, diz Rafa

Rafa conversou com Manu na madrugada de hoje no quarto do líder. A influenciadora falou sobre seus desafetos na casa do BBB 20.

“Não acho que tem chance de o Prior ficar, ele sai. Segundo a linha de raciocínio, as pessoas viram muito claramente que não querem esse grupo”, analisou a cantora. “Conviver com o Prior é menos difícil que conviver com a Bia[nca] e com a Flay[slane]. Apesar de tudo, ele ainda conversa, pelo menos. Elas não conversam comigo”, disse.

A líder ainda não tem uma decisão para indicar ao paredão de amanhã. “Quero ser muito consistente na hora de votar. Preciso por as ideias no lugar. Se eu não escrever em tópicos, é muito difícil”. Manu comentou de outro participante. “Acho que o Babu já desistiu de conviver com a gente”.