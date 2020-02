Copa do Brasil – Transmissão AO VIVO, Remo X Frei Paulistano

Jogando em casa, Frei Paulistano sai na frente, mas cede virada ao Remo e está eliminado da Copa do Brasil. Estreante em competições nacionais, Frei Paulistano marcou com Luan. Fredson e Gustavo Ermel viraram para o Leão Azul. O jogo foi bom pra ambas as equipes apesar do gramado pesado por conta da forte chuva que caiu em Frei Paulo. Equipes buscaram o ataque em diversas oportunidades. Mesmo saindo atrás do placar, o Remo foi mais efetivo ao concretizar as chances de ataque criadas. O Frei Paulistano começou bem a partida, mas depois caiu e jogou mais na vontade do que na tática e saiu derrotado da primeira participação na Copa do Brasil da sua história.

Placar de Clube do Remo 2 x1 Frei Paulistano

Resumo do Primeiro Tempo:

Frei Paulistano começou pressionando o Remo e criou algumas chances. Depois dos dez primeiros minutos o Leão conseguiu equilibrar a partida começando a ter boas chances de ataque, porém foi aí que o jogo mudou. Luan aproveitou uma bola rebatida pelo goleiro Vinicius e marcou o primeiro gol do Touro do Agreste em uma competição nacional. Após o gol, a equipe da casa avançou em busca do segundo e acabou sofrendo o empate. Gustavo Ermel cobrou escanteio na cabeça de Fredson, que completou para o fundo das redes. Jogo deu uma caída tecnicamente e foi para o intervalo.

Segundo Tempo:

Na volta para o segundo tempo o técnico Betinho apostou em uma equipe mais para frente ao sacar Ramalho e colocar Acassio em jogo. Partida ficou aberta. Aos 10 minutos, Ronaell apareceu cara a cara com Andrade, mas desperdiçou ao chutar em cima do goleiro. Partida estava movimentada e boa para os dois lados até que Gustavo Ermel aproveitou o vacilo da defesa do Freipaulistano e emendou para o fundo das redes. Foi a virada do Leão. Depois disso, o Touro do Agreste tentou alguns ataques, mais na base da raça do que da organização, porém não conseguiu nenhum gol. e saiu de campo eliminado.