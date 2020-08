Cópia? Ensaio de influenciadoras paraenses vira alvo de polêmica na web; entenda

Paloma Corrêa criticou Felipe Marques após fotógrafo usar seu figurino em ensaio da ex-BBB Kamilla Salgado e apagar suas fotos

O que deveria ser um registro de um momento especial acabou se tornando alvo de indignação para a influenciadora paraense Paloma Corrêa. Tudo porque ela, que está grávida, decidiu fazer um ensaio fotógrafico inspirado no que Beyoncé fez quando estava na gestação dos gêmeos Sir e Rumi, mas acabou tendo a ideia “copiada” por outra famosa celebridade da internet, a também paraense e ex-BBB Kamilla Salgado.

A “treta” começou após Kamilla Salgado compartilhar todo o processo do ensaio, igual ao de Paloma, nesta segunda-feira (24). Logo em seguida, os internautas viram semelhanças entre o look usado anteriormente por Paloma. “Égua! Impressão minha ou a roupa que a Kamilla tá usando é idêntica a do ensaio que a Paloma fez um dia desses? Estranho”, apontou uma internauta. “Paloma sendo referência nesse ensaio. Merecia os créditos pela autenticidade”, cutucou outra usuária do Instagram.

O problema para Paloma, entretanto, não foi o fato de que a ideia foi usada por outra influenciadora, mas sim que todo o figurino de Paloma foi cedido, segundo ela sem autorização, para a outra mamãe. A influenciadora digital falou com exclusividade a OLIBERAL.COM. Ela disse que a proposta do ensaio surgiu no início de julho e que, logo em seguida, entrou em contato com o estilista e firmou parceria para a divulgação do serviço.

“Além de parceiros, éramos amigos há anos. Ele sempre vinha pra minha casa. Foi também por isso o meu choque”, relembrou. O fotógrafo em questão é Felipe Marques, que frequentemente faz ensaios de maternidade. As fotos do ensaio de Paloma datam do dia 26 de julho, quase um mês antes do de Salgado.

“Ele comentou que iria pra São Paulo fazer o ensaio da Kamilla. Ele pediu emprestado a minha roupa pra minha mãe e levou. Achei estranho e disse que não ficaria legal por nós duas sermos influencers. Ele disse que seria pra outra pessoa e então eu emprestei. Jamais diria não”, continuou. “De manhã, vi vários posts, muita gente me enviando os stories. Então fui perguntar se ele usou a roupa na Kamilla e ele disse que usou e que as fotos do ensaio também iriam pra uma revista. Quando fui no Instagram dele ver, vi que as minhas fotos não estavam mais lá”, declarou. “Aí que fiquei muito chateada porque a gente tinha feito um trabalho muito lindo e por ela dizer que ia usar em uma revista, ele apagou meu trabalho pra não ter referência. Achei antiético e antiprofissional”, desabafou.

Paloma também comentou o assunto em um perfil de fofocas da capital paraense. “Gente, a Beyoncé tá aí pra ser inspiração pra qualquer pessoa. O que o fotógrafo não falou foi que usou a minha roupa em outra influencer sem me avisar”, iniciou ela.

“Minha indignação é pelo falo dele ter apagado meu trabalho com ele, como se não valesse de nada. Me dediquei, paguei caro pela roupa, fui buscar por baixo de chuva estando grávida de sete meses. Pra depois ser fácil e outras pessoas usarem literalmente tudo, inclusive a minha roupa e simplesmente me excluírem. Eu paguei pela roupa e fiz parceria de divulgação com o estilista, então no mínimo teria que ter dado créditos da ideia original e ao ateliê. Tudo foi exatamente idêntico”, criticou.

Paloma disse ainda que as críticas não são direcionadas à Kamilla, mas à atitude do fotógrafo. “”Não sei o que eles combinaram. Eu acredito que ela não sabe desses detalhes e foi uma pena chegar onde chegou. Estamos grávidas e nem deveríamos estar passando por isso”, disse.

O fotógrafo Felipe Marques também decidiu se manifestar com exclusividade a OLIBERAL.COM. “Eu tive a ideia quando vi o ensaio da Beyoncé. Falei e ela amou e já pediu a roupa. Fizemos o ensaio, postei, dei todos os créditos nos stories, feed… Encaminhei as fotos pra Kamilla e ela disse que era super fã da Beyoncé e eu disse pra fazermos. E aí encaminhei pra Paloma e ela disse que ela não pode fazer. Mas só porque ela é branca não pode fazer? Claro que ela pode!”, enfatizou

Natural de Capitão Poço, o fotógrafo disse que passou uns dias na casa de Paloma, na capital paraense. Em Belém, Felipe disse ter pedido a roupa emprestada e já ter dito que usaria no ensaio de Salgado. “E aí depois de postado ela veio com esse mimimi. Os dois trabalhos eu que executei, as duas ideiais foram minhas. Não tô entendendo o motivo desse bafafá todo. Foi só porque arquivei as fotos”, pontuou.

“Eu não arquivei por preconceito, mas porque eu tinha acabado de fazer um trabalho com a Paloma e não queria que ficasse dois trabalhos iguais. Já que eu tinha que divulgar meu trabalho e a Kamilla, que é a modelo da vez. Ela só ficou chateada porque a revista Caras e a Vogue pediram que postasse e pela visibilidade da Kamilla, eu acho, porque disse que era pra ter feito com uma anônima”, disse.