Corda do Círio pode ser visitada em exposição na Estação das Docas

Devotos podem visitar ícone da festa religiosa até 7 de outubro. Para entrar no complexo é obrigatória a utilização de máscara.

Devotos de Nossa Senhora de Nazaré podem visitar a Corda Oficial do Círio 2020, um dos ícones da festa religiosa, a partir desta quarta-feira (23) na Estação das Docas, em Belém. Este é o segundo ano que o complexo turístico recebe a exposição da corda usada para pagamento de promessas na procissão.

A corda estará disponível para visitação no Armazém 2 até o dia 30 de setembro, das 10h às 22h, com entrada franca. E, no período de 1 a 7 de outubro, a corda oficial integrará a programação do ‘Círio na Estação 2020’, no interior do Armazém 3.

Nessa programação, haverá a exposição de outros ícones do Círio como: berlinda (não oficial), mantos e carro de promessa. A programação terá ainda, mostras culturais, exposição fotográfica, além da venda de comidas típicas e artigos religiosos.

A corda passou a fazer parte do Círio em 1855, quando a berlinda ficou atolada e os bois não conseguiram puxá-la. Os animais então foram desatrelados e um comerciante local emprestou uma corda para que os fiéis puxassem a berlinda. Desde então, foi incorporada às festividades e passou a ser o elo entre Nossa Senhora de Nazaré e os fiéis.

Exposição da Corda do Círio na Estação das Docas

Visitação:

De 23 a 30 de setembro – armazém 2 – 10h às 22h.

De 1 a 7 de outubro – armazém 3 – seg a sex de 16h às 22h, sáb e dom 10h às 22h.

Entrada Franca

Para entrar no complexo é obrigatório a utilização de máscara.