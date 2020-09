Corinthians demite Tiago Nunes após derrota contra o Palmeiras

Corinthians demitiu o técnico Tiago Nunes na tarde desta sexta-feira (11). Ele deixa o cargo após a derrota por 2 a 0 no clássico contra o Palmeiras, na última quinta (10), na Neo Química Arena.

Anunciado pelo clube em novembro do ano passado, Nunes não conseguiu fazer a equipe mostrar bom futebol ou conseguir resultados. Chegou à final do Campeonato Paulista (perdeu para o Palmeiras), mas caiu nas eliminatórias da Libertadores. Nem sequer conseguiu atingir a fase de grupos.

Seu estilo também não agradou o elenco ou a diretoria. O presidente Andrés Sanchez resistia a trocar o treinador, mas mudou de ideia por avaliar que Nunes perdeu o comando do grupo. O presidente se irritou com o que considera falta de autocrítica do treinador, de quem nunca morreu de amores.

O Corinthians ocupa o 13º lugar no Brasileiro e tem apenas um ponto de vantagem para o Athletico, 17º e primeiro na zona de rebaixamento.