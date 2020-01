Corinthians encaminha venda de Pedrinho e empréstimo de Yony

No dia em que o Paysandu completará 106 anos de história, no próximo domingo (2), o time de futebol profissional do Paysandu Sport Club voltará a jogar pelo Campeonato Paraense, às 16h, no Mangueirão, diante do Castanhal, pela terceira rodada da competição. Como o mando de campo é da equipe adversária, adeptos do programa Sócio Bicolor não terão acesso liberado ao estádio. A venda de ingressos já começou em diversos pontos espalhados pela Grande Belém. Todas as entradas são numeradas e setorizadas. Confira o cronograma completo:

CENTRAL SÓCIO BICOLOR DA CURUZU

Nos dias 30, 31 e 1, a venda ocorrerá das 9h às 18h.

SÓCIO BICOLOR DA SEDE SOCIAL

Nos dias 30, 31 e 1, a venda ocorrerá das 9h às 18h.

LOJAS LOBO DOS SHOPPINGS BOULEVARD, BOSQUE GRÃO PARÁ E METRÓPOLE

Nos dias 30, 31 e 1, a venda ocorrerá das 10h às 22h.

No dia 2, a venda ocorrerá das 14h às 16h.

ESTÁDIO DA CURUZU

BILHETERIA DO CHACO

No dia 2, a venda ocorrerá das 8h até às 14h.

BILHETERIA DA CURUZU

No dia 2, a venda ocorrerá das 8h até às 12h.

CEJU

No dia 2, a venda ocorrerá das 9h até o intervalo da partida.

VALOR DOS INGRESSOS

R$ 20 – arquibancada (Promoção de 5.000 ingressos)

R$ 40 – cadeira (Promoção de 1.000 ingressos)

R$ 30 – arquibancada

R$ 50 – cadeira

MEIA ENTRADA

Serão disponibilizadas 250 entradas de arquibancada para estudantes, em sistema de cadastro no site oficial do clube, nesta quinta-feira (30), às 18h. A retirada do ingresso será na sexta-feira (31), no portão P9 do Estádio da Curuzu, das 15h às 17h.

VALOR

Arquibancada – R$ 15

IDOSOS

Serão disponibilizados 200 ingressos exclusivos para idosos, com entrega realizada no dia 31 de janeiro, no portão P9 do Estádio da Curuzu, das 10h às 12h. O idoso deverá portar documento de identidade ou documento equivalente.

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Os 80 ingressos disponibilizados para os deficientes físicos serão entregues e distribuídos sob a responsabilidade da Associação Paraense das Pessoas com Deficiência, a APPD, localizado na Passagem Alberto Engelhard (antiga Vila Teta), esquina com 25 de março, no bairro de São Brás.

RESUMO DA DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇOS POR SETOR

17.970 – ingressos para comercialização;

530 – ingressos não comercializados;

18.500 – carga total.

ACESSO (SETORIZAÇÃO)

Portão B1

Acesso do torcedor do Paysandu para arquibancada e cadeira.

Portão B1 Estacionamento

Revista de material torcidas organizadas do Paysandu. Acesso dos torcedores do Paysandu com ingresso de arquibancada ou cadeira adquirentes do ticket de estacionamento B1.

Portão B2 Bilheteria

Acesso do torcedor do Paysandu para arquibancada e cadeira.

Portão B2 Estacionamento

Estacionamento para veículos credenciados e oficiais. É o único portão por onde são lidos os ingressos de tribuna Lado B. Acesso do torcedor do Paysandu para arquibancada e cadeira.

Portão B3 Bilheteria

Acesso do torcedor do Paysandu para arquibancada e cadeira.

Portão B3 Estacionamento

Acesso dos torcedores do Paysandu com ingresso de arquibancada ou cadeira adquirentes do ticket de estacionamento B3.

Portão A2 Bilheteria

Acesso do torcedor do Castanhal.

Portão A2 Estacionamento

Estacionamento para veículos credenciados e oficiais. É o único portão por onde são lidos os ingressos de tribuna Lado A.

Portão A1 Estacionamento

Acesso dos torcedores do Castanhal com ingresso e adquirentes do ticket de estacionamento A1.

