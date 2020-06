Corinthians se prepara para voltar aos treinos na próxima segunda-feira

O Corinthians está bem perto de retomar os trabalhos no CT Joaquim Grava a partir da próxima semana. Funcionários do clube e elenco profissional já foram avisados para estarem em São Paulo até o fim de semana. Os atletas que estiverem em outras cidades retornarão nesse prazo. A informação foi publicada pelo GloboEsporte.com e confirmada pelo LANCE!.

A retomada dos treinamentos está planejada para acontecer já na próxima segunda-feira, mas ainda depende da autorização de autoridades estaduais, que pode acontecer nesta quinta-feira, quando os quatro grandes clubes de São Paulo, o presidente da Federação Paulista de Futebol e membros do governo do estado se reúnem para tentar a liberação das atividades.

O primeiro passo, caso os clubes recebam as autorizações necessárias, será realizar testes de coronavírus em todos os jogadores logo na segunda-feira. O procedimento foi alinhado em conjunto com Palmeiras, Santos e São Paulo, que testarão seus atletas na mesma data. Dessa forma todos reiniciarão suas atividades ao mesmo tempo, sem vantagem de tempo para um ou outro.

A expectativa é que todo o elenco profissional já esteja no CT Joaquim Grava no dia da reapresentação. Por esse motivo, os jogadores já foram avisados a providenciarem suas voltas para São Paulo. O Corinthians não acredita que terá problema no retorno dos atletas, uma vez que a data (15 de junho) já era trabalhada internamente para uma possível volta das atividades.

Dentro e fora de campo os protocolos já estão estabelecidos para que os trabalhos sejam retomados. Os atletas serão divididos em pequenos grupos para que se evite aglomerações no gramado, na academia e nos vestiários. Da mesma forma isso serve para quadro de funcionários, que terá número reduzido no CT nestes primeiros dias, com aumento gradual em breve.

Se o retorno for sacramentado para segunda-feira, fará praticamente três meses sem atividades no CT corintiano. A última vez que os jogadores treinaram por lá foi no dia 14 de março, um dia antes de enfrentar o Ituano, na Arena Corinthians. O empate em 1 a 1, pelo Paulistão-2020, foi último jogo do clube antes da paralisação por conta da pandemia de coronavírus.

Por Alexandre Guariglia