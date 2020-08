Coronavírus: Brasil tem 904 mortes em 24h e ultrapassa 120 mil óbitos

O Brasil somou mais 904 mortes por causa do novo coronavírus nas últimas 24 horas e ultrapassou a marca de 120 mil óbitos, de acordo com o consórcio de veículos de imprensa do qual o UOL faz parte. O número total de mortes é de 120.498.

O país registrou mais 38.302 casos confirmados da covid-19 e chegou a 3.846.965 contaminados.

A média móvel de mortes, que calcula os óbitos diários com base em registros feitos nos últimos sete dias, aponta 889 óbitos por dia.

Conforme o levantamento feito pelo consórcio, 11 estados e o Distrito Federal tiveram desaceleração na média móvel de mortes pela doença na variação de 14 dias, enquanto três apresentaram alta.

Entre as regiões, o Sul registra desaceleração (-22%) na variação de 14 dias, enquanto as outras mantêm a estabilidade do índice: Centro-Oeste (-5%) Nordeste (-15%), Norte (-6%) e Sudeste (0%).

Veja a oscilação nos estados:

Aceleração: AP, RJ e TO

Estabilidade: BA, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PI, RN, RO, RS e SP

Queda: AC, AL, AM, CE, DF, ES, PB, PE, PR, RR, SC e SE

Dados do governo

Segundo o Ministério da Saúde, foram registradas 758 mortes nas últimas 24 horas, chegando ao total de 120.262.

De acordo com o Governo Federal, o país registrou mais 41.350 casos confirmados da covid-19 nesse mesmo período, totalizando 3.846.153 infectados.

Ainda segundo a pasta, o Brasil tem 719.079 pessoas em acompanhamento e outras 3.006.812 recuperadas da doença.

São Paulo tem 29.944 óbitos; recuperados são 609.618

O governo de São Paulo informou que o estado totaliza 29.944 óbitos por covid-19. São 801.422 casos confirmados da doença, que já chegou a 644 dos 645 municípios que compõem o estado.

Ao todo, 88.827 dos pacientes apresentaram um quadro de saúde que demandou internação hospitalar e tiveram alta médica. A soma de pacientes recuperados é de 609.618, segundo o balanço. As taxas de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são de 51,6% na Grande São Paulo e de 54,1% no estado.

Sem máscara, Bolsonaro provoca aglomeração em GO

Contrariando as autoridades sanitárias, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) provocou aglomeração sem o uso de máscara, em Caldas Novas (GO). O presidente e auxiliares foram hoje a Goiás inaugurar uma usina de energia fotovoltaica.

Bolsonaro deixou Brasília pela manhã e chegou a Caldas Novas acompanhado do governador do estado, Ronaldo Caiado (DEM). O presidente se aproximou de outras pessoas sem máscara, fez fotos e manteve contato físico com os apoiadores.

Veículos se unem pela informação

Em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de covid-19, os veículos de comunicação UOL, O Estado de S. Paulo, Folha de S.Paulo, O Globo, G1 e Extra formaram um consórcio para trabalhar de forma colaborativa para buscar as informações necessárias diretamente nas secretarias estaduais de Saúde das 27 unidades da Federação.

O governo federal, por meio do Ministério da Saúde, deveria ser a fonte natural desses números, mas atitudes recentes de autoridades e do próprio presidente colocam em dúvida a disponibilidade dos dados e sua precisão.