A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) informou nesta segunda-feira que as suas associadas já registram queda de 75% na demanda por voos domésticos e redução de 95% no rmercado internacional nesta semana, em relação a igual período de 2019.

A entidade é formada basicamente pelas companhias aéreas Gol e a Latam Airlines.

De acordo com a associação, os declínios refletem as restrições de viagens aéreas em todo o mundo, devido à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).