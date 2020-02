Coronavírus e idosos

A Prefeitura de Belém inaugura nesta terça-feira, 4, o novo Hospital Pronto Socorro Municipal Humberto Maradei Pereira, o HPSM do Guamá, totalmente recuperado. O número de leitos gerais foi ampliado de 68 para 93. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) agora tem dez leitos, novos equipamentos e tomografia, tudo dentro do padrão exigido pelo Ministério da Saúde.

Esta é a primeira grande reforma desde a inauguração do hospital. O prefeito Zenaldo Coutinho destaca: “É com muita satisfação que entregaremos este novo hospital, da mais alta qualidade, para o povo de Belém. Ampliaremos o número de atendimentos, um novo anexo foi construído, garantindo, desta forma, a expansão da UTI e demais setores, todos com novas instalações e substituição de sistemas elétricos, hidrossanitários e de gases”.

O titular da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Sérgio Amorim, destacou os esforços da gestão, que tem trabalhado para a prestação de serviços de saúde de qualidade para a população. “A saúde, até 2013, passou anos sem grandes investimentos. Com a inauguração do novo hospital estamos criando uma nova história e entregando um serviço de qualidade e com a dignidade que toda população merece”.

Após a inauguração, o HPSM do Guamá passará por processo de limpeza e desinfecção, medida necessária a todas as unidades entregues. A ação é uma determinação do Ministério da Saúde para a garantia da completa higienização do espaço.

A obra foi iniciada em dezembro de 2018 e só pôde ser agilizada com a inauguração do Hospital de Retaguarda Dom Vicente Zico, em março de 2019, quando os serviços que ainda estavam em funcionamento no HPSM, bem como a equipe técnica, foram transferidos para o novo hospital.

A desativação do hospital foi realizada de forma gradual e responsável, começando pelo atendimento de urgência e emergência, enquanto os setores de internação, UTI e bloco cirúrgico continuaram em atendimento aos pacientes até a desativação total.

Belém conta com mais três hospitais de pronto-socorro, o Mário Pinotti, no Umarizal, o de Retaguarda Dom Vicente Zico e o Hospital Geral de Mosqueiro, e uma ampla rede conveniada com estabelecimentos públicos e privados.

Em breve, a Prefeitura entregará a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jurunas, garantindo 100% de cobertura da Rede de Atenção às Urgências, além das novas unidades básicas de saúde (UBSs) Castanheira e Portal da Amazônia, que irão ampliar o acesso na Atenção Básica para a população aos diversos programas de prevenção e promoção da saúde, contribuindo para a redução de doenças e agravos.

