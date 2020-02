Coronavírus: saiba como o Governo Federal está agindo

26/02/2020 Anvisa reforça monitoramento após confirmação do primeiro caso de conoravírus no Brasil.

26/02/2020 Brasil confirma primeiro caso do novo coronavírus.

24/02/2020 Ministério da Saúde inclui novos país na lista de critérios para definição de caso suspeito para o novo coronavírus. Passageiros oriundos da Alemanha, Austrália, Emirados Árabes, Filipinas, França, Irã, Itália e Malásia passam, também, a serem monitorados.

23/02/2020 Grupo de 58 pessoas que estavam em quarentena na Base Aérea de Anápolis (GO) foi liberado. Assim, chegou ao fim a Operação Regresso à Pátria Amada Brasil.

21/02/2020 Ministério da Saúde inclui passageiros oriundos do Japão, Singapura, Coreia do Sul, Coreia do Norte, Tailândia, Vietnã e Camboja (além da China) na lista de critérios para definição de caso suspeito para o novo coronavírus.

19/02/2020 Brasil apresentou expertise na vigilância de doenças transmissíveis a países do Mercosul, incluindo o novo coronavírus.

18/02/2020 Anvisa e Vigilâncias Epidemiológicas do estado de São Paulo e do município de Santos abordam navio chinês Kota Pemimpin para inspeção preventiva contra o novo coronavírus, já que a embarcação teve o relato de dois casos com sintomas de tosse e febre.

14/02/2020 Profissionais de Saúde da Operação Acolhida concluem capacitação profissional para lidar com possíveis casos do novo coronavírus. O treinamento foi realizado pela Anvisa e formou multiplicadores para a capacitação de militares e civis empregados nos atendimentos aos migrantes e refugiados venezuelanos nas cidades de Boa Vista e Pacaraima, em Roraima.

13/02/2020 Ministério da Saúde recebeu os planos de contingência para o novo coronavírus dos 26 estados. Plano do Distrito Federal está em fase de conclusão.

11/02/2020 As 58 pessoas em quarentena na Operação Regresso foram testadas para o novo coronavírus. Todos os resultados foram negativos.

09/02/2020 Às 6h05 da manhã, pousou, na Ala 2 – Base Aérea de Anápolis (GO), a primeira aeronave VC-2, da Operação Regresso, da Força Aérea Brasileira (FAB), com os repatriados vindos de Wuhan, na China. A segunda tocou o solo dez minutos depois. Ao todo, chegaram 58 pessoas, incluindo os militares da FAB, médicos do Ministério da Saúde, diplomatas e profissional da Empresa Brasil e Comunicações (EBC) que realizou a cobertura jornalística da viagem. Início da quarentena de 18 dias.

08/02/2020 Ministério da Saúde e a Anvisa publicaram as recomendações com todo o detalhamento dos procedimentos para a quarentena dos brasileiros que partiram de Wuhan, na China, epicentro dos casos do novo coronavírus.

07/02/2020 Diário Oficial da União publica a Lei 13.979/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus.

06/02/2020 Fiocruz concluiu a capacitação técnica de representantes de nove países da América Latina para o diagnóstico laboratorial do novo coronavírus. A iniciativa é resultado de parceria entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas).

05/02/2020 Senado Federal aprova Projeto de Lei (PL 23/20), do Poder Executivo, que estabelece as medidas a serem adotadas pelas autoridades sanitárias em caso de emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus. Matéria segue para sanção presidencial.

05/02/2020 Partida, da Base Aérea de Brasília/DF, de duas aeronaves de uso exclusivo da Presidência da República para a primeira missão de repatriação.

04/02/2020 Câmara aprova o Projeto de Lei (PL 23/20), do Poder Executivo, que estabelece as medidas a serem adotadas pelas autoridades sanitárias em caso de emergência de saúde pública provocada pelo coronavírus. A matéria foi enviada ao Senado Federal.

04/02/2020 Presidente da República encaminha projeto de lei ao Congresso Nacional que define as medidas sanitárias para enfrentamento do novo coronavírus. Medida vai auxiliar na repatriação de brasileiros em Wuhan (China), epicentro do vírus com 70% dos casos.

03/02/2020 Ministério da Saúde anuncia o aumento do nível de alerta em saúde de “perigo iminente” para “emergência em saúde pública”. A mudança vai facilitar o processo de repatriamento de brasileiros que estão na cidade de Wuhan, na China, epicentro do surto de coronavírus.

03/02/2020 Fiocruz implanta sala de situação para analisar, semanalmente, possíveis casos identificados e ações de combate ao coronavírus.

30/01/2020 Governo do Brasil publica o Decreto 10.211/2020, que reativa o Grupo Executivo Interministerial de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional (GEI-ESPII). O objetivo é coordenar a articulação de medidas de preparação e de enfrentamento ao vírus.

30/01/2020 Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP). Anvisa faz primeira inspeção de saúde de voo originário da China, com escala em Madri (Espanha). São aproximadamente 200 passageiros orientados.

30/01/2020 OMS declara Emergência de Saúde Pública Internacional para o novo coronavírus (2019-nCoV). Não há casos confirmados no Brasil. Entretanto, Ministério da Saúde licita mil novos leitos nos hospitais de referência indicados pelos estados para acolher possíveis casos.

30/01/2020 Fiocurz recebe fragmento não infectante do coronavírus para testes e capacitação.

29/01/2020 Ministério da Saúde publica edição de podcast Pausa para Saúde com principais informações disponíveis sobre novo coronavírus.

29/01/2020 Ministério da Saúde realiza videoconferência com profissionais de todo Brasil para traçar estratégias e visualizar panorama nacional.

28/01/2020 Ministério da Saúde e COE monitoram três casos suspeitos no Rio de Janeiro (RJ), Porto Alegre (RS) e Curitiba (PR).

28/01/2020 Brasil orienta que população evite viagens desnecessárias à China.

28/01/2020 Ministério da Saúde notifica um caso suspeito em Minas Gerais. Também pede que estados atualizem planos de contingência.

27/01/2020 Brasil ainda não tem casos suspeitos, mas COE mantém estados atualizados sobre situação na China. Caso relatado no Hospital Icaraí (Rio de Janeiro/RJ) é descartado.

26/01/2020 OMS aumenta nível de alerta para alto em relação ao risco global do novo coronavírus. China como um todo é considerada região de transmissão ativa do vírus.

22/01/2020 Ministério da Saúde instala Centro de Operações de Emergência (COE – Coronavírus) para monitorar situação junto à OMS e inicia preparação da rede pública.

22/01/2020 Não há detecção de casos suspeitos no Brasil. Suspeita noticiada pela Saúde de Minas Gerais não se enquadra na definição.

20/01/2020 Ministério da Saúde do Brasil notifica Anvisa em Portos, Aeroportos e Fronteiras. Também comunica o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e secretarias estaduais e municipais de saúde para o monitoramento de eventos incomuns.

12/01/2020 China compartilha a sequência genética do 2019-nCoV.

07/01/2020 China isola e identifica um novo tipo de vírus, denominado novo coronavírus (2019-nCoV).