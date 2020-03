Coronavírus: saiba o que deu errado na Itália, país que registra maior número de mortes

Grande número de idosos, desrespeito à quarentena e poucos testes realizados foram alguns dos fatores responsáveis pela emergência no país

ROMA — A Itália registrou nesta sexta-feira mais 627 mortes pelo novo coronavírus, o maior número de vítimas em 24h desde o início da pandemia. Um dia antes, o país já havia superdo a China com o maior número de vítimas relacionadas ao novo coronavírus. Com isso, as vítimas fatais chegam a 4.032. Mas o que deu errado?

Uma das razões para a alta mortalidade no país é o grande número de idosos, proporcionalmente maior que na China — a idade média do italiano é de 44 anos, contra 37 dos chineses. Segundo o Instituto Superior de Saúde, ligado ao Ministério da Saúde, a idade média do italiano que se infecta pelo novo vírus é de 63 anos.

Em quarentena há trezes dias, o país foi o primeiro a impor um confinamento geral à população para tentar frear a pandemia, que se tornou a sua mais grave crise desde a Segunda Guerra Mundial. Tomada para preservar o seu sistema de saúde, a medida extrema, após resistência inicial dos pares europeus, acabou sendo adotada por países como Espanha e França.

Mas o momento em que ele se alastrou no país europeu, pelo menos desde janeiro, também contribuiu para o panorama: trata-se de um período frio, em que tradicionalmente há mais casos de gripe, confundida inicialmente com a Covid-19.

— A principal razão é o tamanho da nossa população de idosos — afirma o médico Antonio Montegrandi, especializado em doenças infectivas. — Até agora, as vítimas relacionadas à Covid-19 com menos de 50 anos são raras, e todas conviviam com alguma doença séria. Idosos na Itália: país tem a população mais antiga da Europa e é o que mais tem sofrido com o surto do novo coronavírus 1 de 7

Idoso usando uma máscara protetora empurra seu carrinho quando chega para fazer compras em um supermercado em Codogno, sudeste de Milão, depois que a Itália impôs restrições nacionais aos seus 60 milhões pessoas para controlar a Covid-19. Itália é um país de idosos, o mais antigo da Europa, segundo as estatísticas, e poucos deles moram em casas de repouso, a questão de seu isolamento é aguda Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Iidosa com máscara protetora senta-se em um banco no centro de Milão. Isolamento dos idosos está na ordem do dia, pois a Itália tem a população mais envelhecida da Europa Foto: MIGUEL MEDINA / AFP

Médico em Roma, ele teve dois pacientes que morreram por complicações relacionadas ao coronavírus: um de 84 anos e outro de 92.

A situação é mais crítica na Lombardia, região do Norte, uma das mais ricas do país, onde o número de mortos já superou dois mil. Responsável por um quarto do PIB nacional e com um sistema de saúde considerado um dos melhores da Europa, a região está próxima do colapso, com escassez de médicos e falta de leitos em UTIs.

Outro aspecto que explica a rápida difusão, e que inevitavelmente contribui com o índice de mortes, é a dificuldade dos italianos em respeitar a quarentena, o que foi muito discutido no país nos últimos dias. Montegrandi diz que o modo de vida “irresponsável” de seus conterrâneos contribui, um povo que, segundo ele, “não tem um senso cívico” e é “um pouco rebelde” com as regras.

O contraste da anarquia italiana, conta ele, fica evidente quando comparado ao esforço feito em lugares como China e Coreia do Sul, nações mais disciplinadas que a italiana:

— Como se trata de um vírus muito contagioso, esse modo de vida se transforma num problema. Muitos jovens estão infectados, não apresentam sintoma, pensam que estão bem e continuam a infectar outras pessoas, tornando-se um perigo para a faixa de risco. Por isso é importante respeitar a quarentena.

Montegrandi defende que a Itália deveria realizar exames em massa na população para conseguir isolar os eventuais infectados assintomáticos, medida que não está sendo adotada. Especialistas e o próprio governo reconhecem que há uma subnotificação dos casos na contagem nacional — são mais de 41 mil positivos ao teste, entre pessoas ainda em tratamento e que já se curaram, mas o número real de contaminados pode ser três vezes maior.

Antes de o governo decretar o confinamento nacional, as primeiras medidas de restrição se concentravam nas cidades do Norte, epicentro da difusão na Itália. Quando a recomendação era de permanecer em casa, muitos foram passear em praias e estações de esqui, que ficaram cheias.

Fotos de aglomerações nesses lugares ganharam as redes e foram citadas pelos ministros do governo e pelo governador da Lombardia para justificar as medidas extremas. Entre as pessoas que foram esquiar estava um senhor infectado pelo Covid-19, que deveria obrigatoriamente estar em isolamento.

Outro problema para conter o vírus surgiu quando soube-se que o governo iria decretar uma quarentena em todo o país: houve um deslocamento em massa do Norte — em trens, ônibus e aviões — para as cidades do Centro e do Sul da Itália, regiões onde a epidemia está mais controlada. Infectologistas do Instituto Superior de Saúde, que monitoram a emergência, consideraram a atitude irresponsável.

Quarentena estendida

O decreto da quarentena — intitulado “io resto a casa” (eu fico em casa) — começou a vigorar no dia 9 de março, suspendendo aulas, missas, funerais e competições esportivas, além de fechar comércios e estipular regras de circulação. Dois dias depois, o governo baixou novas regras, determinando o fechamento de bares e restaurantes. Agora estão abertos apenas serviços como supermercados, farmácias e tabacarias, que funcionam em horário restrito e com número limitado de clientes.

Sair às ruas é permitido apenas por motivos de trabalho ou saúde, e o deslocamento precisa ser justificado sob pena de multa e pode render até prisão. Em uma semana, foram denunciadas mais de 43 mil pessoas que descumpriram o decreto, segundo o governo. A Itália começou a empregar esta semana militares do Exército para aumentar os controles nas ruas, transportar corpos em cidades onde os cemitérios estão superlotados, como em Bergamo, e para montar hospitais de campanha. Segundo especialistas, a a pandemia ainda não atingiu o seu pico na Itália, que estendeu o período de quarentena além do dia 3 de abril, inicialmente previsto.