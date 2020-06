Corpo em decomposição é encontrado em terreno baldio em Curuçá

De acordo com a Guarda Municipal, a vítima era uma pessoa do sexo masculino. Não há informações sobre sua identidade

Um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado jogado no mato, no ramal Boa Fé, no município de Curuçá, nordeste paraense, no início da tarde desta quarta-feira (17). De acordo com a Guarda Municipal, trata-se de uma pessoa do sexo masculino, entretanto, ainda não há informações acerca da identidade da vítima.

Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Guarda Municipal, populares perceberam que urubus estavam sobrevoando o local, devido ao odor exalado pelo cadáver, e entraram no matagal para verificar se algo havia ocorrido. Ao encontrarem o corpo da vítima, que já estava com os ossos expostos, comunicaram a Delegacia de Polícia local.

Os policiais foram até o local e constataram que se tratava de uma pessoa do sexo masculino. Informaram ainda que não foi possível fazer a identificação da vítima, e que o local onde foi encontrada é ermo e de difícil acesso. O caso foi registrado e a polícia investiga a identidade da vítima e se ela foi assassinada.

Quaisquer informações que possam ajudar na elucidação do crime, podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181) ou ao Centro Integrado de Operações (190). Não é necessário se identificar e a ligação é gratuita.