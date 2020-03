Corregedor do TJ Pará multou cartorário em R$ 14 milhões, mas ele recorreu e ganhou

Cartórios sempre movimentaram fortunas e não é de hoje que, aqui e ali, surjam denúncias de valores que não são recolhidos aos cofres do Tribunal de Justiça, como o Ver-o-Fato tem publicado em série de matérias exclusivas. A questão, contudo, é que hoje o poder de cobrar ou não cobrar concentrou-se de tal forma na Secretaria de Planejamento do TJ do Pará que isso fugiu ao controle do próprio Tribunal.

Vários cartorários, por sua vez, também se queixam de ser submetidos a uma fiscalização implacável para recolhimento de valores destinados ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ), enquanto outros sequer são submetidos ao crivo da Seplan, abusando da inadimplência em graves prejuízos à própria Justiça. Em alguns casos, como o que abaixo vamos relatar, uma cobrança de multa no valor de R$ 14 milhões, determinada pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém, durante a gestão do desembargador José Maria Teixeira do Rosário, no começo de 2019, foi anulada por decisão unânime do Conselho da Magistratura do TJ. A corregedoria não recorreu contra essa decisão.

Vamos aos fatos: o desembargador, em decisão datada de 25 de janeiro de 2019, nos autos do processo administrativo disciplinar número 2016.6.001256-4, determinou ao cartorário Cleomar Moura, do 1º Ofício de Registro de Imóveis que recolhesse o valor correspondente a 14 vezes 20% de sua renda bruta mensal, tomando-se como base a média da arrecadação do ano de 2017, na conta bancária vinculada ao Fundo de Reaparelhamento do Judiciário (FRJ), gerido e administrado pela Seplan. O prazo era de 5 dias, contado a partir da decisão de José Maria do Rosário.

As 14 vezes citadas na decisão correspondem aos 14 anos em a multa deixou de ser recolhida aos cofres da Justiça. O caso envolvia uma arrematação de vários imóveis na Justiça do Trabalho, sendo que em alguns deles a parte interessada não efetuou o recolhimento do ITBI, o imposto de transmissão. O cartório foi condenado por supostamente ter deixado de cumprir a ordem.

Como os cartórios são fiscalizados pela justiça comum, o caso foi parar no TJ. O corregedor penalizou o cartório e determinou que fosse remetida cópia da decisão dele à Secretaria de Planejamento, a fim de que ela “procedesse ao cálculo da penalidade aplicada, assim como a cobrança, devendo informar ao órgão correcional a quando de seu pagamento”. Neste diapasão, a decisão de José Maria do Rosário é clara no sentido de que a Seplan procedesse a exigibilidade e fiscalização da transferência dos valores milionários devidos pelo cartorário Cleomar de Moura ao fundo do judiciário. Isto, porém, sequer chegou a acontecer.

O cartorário não recebeu notificação da Seplan para que procedesse ao pagamento dos R$ 14 milhões, como havia sido determinado pela Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana de Belém. O prazo de cinco dias havia expirado. Foi nesse espaço de tempo que ele, por meio de seu defensor, o advogado Roberto Xerfan, impetrou recurso administrativo contra a decisão, pedindo efeito suspensivo da exigibilidade do pagamento da multa milionária.

Em 20 de fevereiro de 2019, portanto, mais de um mês após a decisão e extrapolado o prazo de cinco dias da exigibilidade do pagamento pela Seplan, a atual Corregedora de Justiça, Maria de Nazaré Saavedra Guimarães – que havia sucedido a José Maria do Rosário no cargo -, concedeu o efeito suspensivo da dívida e remeteu para o Conselho da Magistratura o processo administrativo contra o cartorário.

Uma curiosidade: pelo que consta no Diário de Justiça, nos anos de 2016 a 2019, a servidora Cleomarina Carneiro de Moura – irmã do cartorário Cleomar Carneiro de Moura – figura em diversas publicações como membro efetivo da Seplan, inclusive respondendo pela pasta, como secretária em exercício da Secretaria de Planejamento, Coordenação e Finanças, conforme publicado em reportagem disponível no site do Tribunal de Justiça do Pará em 02 de fevereiro de 2016, disponível para acesso em http://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/imprensa/noticias/Informes/90685-Presidente-do-TJPA-recebeu-prefeito-Zenaldo-Coutinho.xhtml.

Também na edição do Diário de Justiça nº 6544/2018, de 13 de Novembro de 2018, a servidora Cleomarina Carneiro de Moura figura nas Ações do Plano de Gestão 2017-2019 como integrante organizacional da Coordenadoria Geral de Arrecadação, juntamente com Maria de Nazaré Rendeiro Saleme, secretária Adjunta de Planejamento, Coordenação e Finanças, além de Marilene da Cunha Farias Gomes, então coordenadora Geral de Arrecadação.

Ou seja, o processo administrativo disciplinar número 2016.6.001256-4, instaurado contra Cleomar de Moura, tramitou no período em que a irmã dele, Cleomarina Carneiro de Moura já desempenhava funções de destaque na pasta da Seplan, conforme atas de reuniões encaminhado por fontes internas do judiciário com a assinatura da servidora representando a secretaria.

Em vista disso, caberia à comissão que investiga as denúncias publicadas pelo Ver-o-Fato apurar suspeitas de tráfico de influência dentro da Seplan, como a proximidade de servidores com cartorários e advogado. Caso comprovadas, caracterizam-se como prática ilegal de uma pessoa se aproveitar da sua posição privilegiada dentro de uma entidade pública, ou das suas conexões com pessoas em posição de autoridade, para obter favores ou benefícios para si própria ou terceiros.

Com a palavra, o cartorário Cleomar de Moura

Procurado pelo Ver-o-Fato, o advogado Roberto Xerfan, defensor do cartorário, disse que o Conselho da Magistratura reformou integralmente a multa que havia sido aplicada ao cartório. Portanto essa multa inexiste. “A multa não era sobre qualquer processo de arrecadação ou sobre qualquer ingerência da Seplan, pois foi discutida em âmbito diferente, em processo administrativo que tramitou na corregedoria de justiça e depois no Conselho da Magistratura”.

A origem da multa, segundo Xerfan, não tinha qualquer ligação com ausência de recolhimento, pois o cartório nunca deixou de recolher valores. “A multa originou-se de um processo administrativo devido à um ofício da Justiça do Trabalho diante de um entendimento equivocado de que o cartório não havia cumprido uma ordem judicial trabalhista, quando na verdade o cartório cumpriu integralmente a legislação”, explicou o advogado.

“No caso, houve uma arrematação de vários imóveis na Justiça do Trabalho, sendo que em alguns deles a parte interessada não efetuou o recolhimento do imposto. Ocorre que sem o imposto não pode ocorrer registro. O cartório foi apenado porque teria supostamente deixado de cumprir a ordem, o que demonstrou-se depois o inverso, que o cartório não poderia efetuar o registro sem o recolhimento do ITBI pela parte interessada”.

Sobre o fato de a Seplan sequer ter sido informada da decisão da corregedoria de justiça, Xerfan esclareceu que isso ocorreu porque dessa mesma decisão houve recurso e como qualquer outra taxa, a mesma somente pode ser cobrada após o devido processo legal. “Ninguém pode ser cobrado de uma multa, antes de esgotado o processo, seja em processo judicial ou administrativo, isso é um princípio geral de direito de qualquer cidadão . Somente após a decisão do Conselho, se persistisse a multa é que a Seplan poderia dar início à cobrança”. A decisão do Conselho da Magistratura é de maio de 2019.

A respeito de uma irmã de Cleomar trabalhar na Seplan em cargo de chefia à época dos fatos, Roberto Xerfan afirmou que isso “não tem qualquer relação com o processo, com a Corregedoria ou com o Conselho da Magistratura, onde tramitou o processo, bem como em processos dessa natureza, pois são oriundos de processos judiciais e extrajudiciais administrativos”.

