Cosanpa entrega nos próximos meses 3 obras de ampliação no abastecimento de água de Icoaraci

Os setores São Roque, Paracuri e Canarinho são os três sistemas de abastecimento de água que estão passando por obras de ampliação e serão entregues pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) ainda neste segundo semestre de 2020, beneficiando os moradores do distrito de Icoaraci, em Belém.

“Icoaraci foi uma das áreas que estava bastante sucateada quando recebemos, por esse motivo, temos trabalhado bastante nesses últimos meses para recuperar esses sistemas e melhorar o abastecimento de água e a qualidade de vida da população. Estamos fazendo várias obras aqui no distrito e essas três já vão ser entregues nos próximos meses. São três sistemas de abastecimento que foram revitalizados e ampliados para atender cada vez melhor os moradores de Icoaraci”, comentou o presidente da Cosanpa, José Antonio De Angelis.

Foto: ASCOM / COSANPANo setor São Roque as obras já estão passando pelos ajustes finais, o local passou por revitalização total, foi feita a perfuração de um novo poço de 252 metros de profundidade e capacidade de produção de 180m³/h. Além disso, a Cosanpa executou a reativação do elevado, substituição de todo sistema elétrico, automatização da operação e a construção de uma loja de atendimento ao público. Essa obra irá beneficiar os moradores dos bairros Campina, Cruzeiro e partes do Ponta Grossa.

Outro projeto que também já está em fase final é a ampliação do setor de abastecimento Canarinho, que vai atender cerca de 7 mil moradores da área, principalmente, os que moram no Residencial Benedito Monteiro, na rodovia Augusto Montenegro, em Belém. A obra conta com a construção de um poço tubular de 250 metros com vazão de 130m³/h, implantação de uma subestação elétrica e assentamento de 3.261 metros de rede de distribuição de água. O investimento é de R$ 1.207.834,68.

Foto: ASCOM / COSANPASeu Adailton Farias mora há mais de 9 anos no Residencial Benedito Monteiro e está acompanhando todo o andamento da obra. ˜Essa obra é um sonho. Ano passado quando ela começou parecia que ainda estava longe para se tornar realidade, e agora já estamos na expectativa para ela ser entregue. A realidade de todos os moradores do residencial vai mudar, não vamos mais ver as pessoas andando com baldes na cabeça, sem dúvida isso representa uma mudança de vida, eu agradeço bastante a Cosanpa por ter olhado pela nossa comunidade”, contou o auxiliar de serviços gerais.

Também em Icoaraci, outro sistema que passa por obras é o Setor Paracuri, que é responsável pelo abastecimento do bairro Paracuri.

“No setor Paracuri está em andamento a revitalização total do local, estamos fazendo a recuperação do poço que estava desativado, com isso iremos ampliar o sistema e trabalhar com dois poços, aumentando a nossa capacidade de produção de água. Estamos revitalizando o elevado, a casa de comando e a cisterna. Além disso, iremos fazer a ativação da elevatória do sistema”, explicou o engenheiro da Cosanpa, Augusto Ordinez.