Cosanpa executa obra reivindicada há 10 anos em Castanhal

Acabou a espera de mais de 10 anos de moradores de Castanhal, município do nordeste paraense. Nesta quinta-feira (18), o presidente da Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), José Antonio De Angelis, e uma comissão de engenheiros, foram ver de perto o ritmo das obras do projeto de ampliação do sistema de abastecimento de água no município. A construção da nova Estação de Tratamento de Água assegura qualidade no abastecimento, e é a materialização de um antigo sonho da população castanhalense.

O titular da Cosanpa foi a Castanhal ressaltou que os trabalhos seguem ágeis no canteiro de obras. “Hoje, nós vimos a expansão, o andamento da obra e já estamos tomando mais providências para acelerar o que puder, parte dessa obra já poderá entrar em operação em breve para melhorar a qualidade e a quantidade de água para a população’’, afirmou José Antonio De Angelis.Ele explicou que a água em Castanhal tem grande concentração de ferro. A Estação de Tratamento de Água garantirá a qualidade necessária para o fornecimento à população.

O prefeito do município, Pedro Filho, também visitou a obra e gostou do que viu. “Vai ser de grande importância, porque sabemos que água é vida. Importante que seja de qualidade. Acabei de ver a água que irá chegar ao bairro Jaderlândia que tinha muito ferro e agora está bem limpa, a população com certeza irá receber água melhor. É um projeto que estava parado e agora está caminhando, isso é importante porque água é essencial, todos precisam e é isso que a Cosanpa está fazendo no município”, disse.

O investimento é de R$105 milhões. A obra vai beneficiar moradores de pelo menos nove bairros: Jaderlândia, Imperador, Caiçara, Estrela, Cristo Redentor, Usina, Comandante Assis, Santa Catarina e Cohab. O projeto contempla também a perfuração de novos poços, a implantação de 138 quilômetros de redes, 13 mil ligações domiciliares e 5 estações de tratamento de água. A obra está em andamento e na medida em que as etapas forem sendo finalizadas, entrará em operação.

Por Tayná Horiguchi (COSANPA)