Cosanpa faz campanha de parcelamento de dívidas com a conta de água na pandemia

Companhia vai oferecer parcelamento das faturas dos meses de março, abril, maio e junho em até 8 vezes sem juros.

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) inicia na próxima segunda-feira (22) a campanha “Conta com a Cosanpa”, que vai oferecer parcelamento das faturas dos meses de março, abril, maio e junho. Os cortes por inadimplência seguem suspensos, conforme determinação do governo do Estado.

Na campanha, aos clientes que não puderam arcar com as despesas de água nesses últimos quatro meses, será oferecido o parcelamento das faturas em até 8 vezes sem juros.

A campanha estará disponível em todos os municípios atendidos pela Cosanpa e faz parte do planejamento de retomada gradativa das ações por conta da pandemia de Covid-19.

Serviço

O parcelamento poderá ser feito nas lojas de atendimento ou pelos canais online da Cosanpa ou pelo telefone (0800 70 71 195).

O atendimento presencial já está funcionando normalmente na Região Metropolitana de Belém.

Nesta segunda-feira (22), serão reabertas as lojas de atendimento da região nordeste do Estado; no dia 29, será a vez das lojas da região do Tocantins; e no dia 1º de julho, as lojas do Baixo Amazonas e do Marajó. Todas irão funcionar no horário de 8h às 14h.