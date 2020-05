Cosanpa inicia interligações de rede em três bairros de Belém

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa aos moradores dos bairros Marco, Souza e Curió-Utinga, em Belém, que hoje (25) e na quarta-feira (27) iniciará as interligações da rede nova de PEAD à rede de ferro. Esta é uma etapa importante da obra de substituição de todas as redes de cimento amianto da capital.

Para realizar o serviço, será necessário interromper o abastecimento de 22h às 5h. Em seguida, o abastecimento começará a ser normalizado aos poucos.

Por Tayná Horiguchi