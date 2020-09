Cosanpa já concluiu mais de 50% da obra de ampliação do sistema de água em Santarém

Em Santarém, mais de 50% da obra de ampliação do sistema de abastecimento já foi executada. Esta semana, as frentes de trabalho estão concentradas na concretagem do reservatório elevado, localizado na avenida Sério Henn e nos testes de mais um poço perfurado, no bairro Nova República.

População vai receber água de qualidade nos próximos mesesFoto: DivulgaçãoO governo do Estado, por meio da Companhia de Saneamento do Pará, investe cerca de R$ 130 milhões na perfuração de seis poços e na construção de cinco reservatórios e 300 quilômetros de novas redes para ampliar o abastecimento de água para mais de 20 bairros. A previsão de conclusão é em 2021.

Os investimentos no município estavam paralisados desde 2016 e quem sofria com isso era a população, que há anos aguardava melhorias no sistema de água e atendimento de esgoto. Em outubro de 2019, a obra de saneamento foi retomada. Ao todo, cerca de 100 trabalhadores integram a equipe.

“Mesmo no período crítico da pandemia do novo coronavírus, a obra não parou. É um projeto importante para o serviço essencial, que é a distribuição de água potável à população. Por isso, a Cosanpa e toda a equipe estão empenhadas em concluir essa obra para entregar o novo sistema tão aguardado pelos santarenos. A obra vai continuar em ritmo intenso para que já neste semestre, a população possa sentir as melhorias das ações que estão sendo realizadas aqui em Santarém”, garantiu Diego Batista, engenheiro da Cosanpa, responsável por acompanhar as obras no município.

Por Tayná Horiguchi (COSANPA)