Cosanpa realiza obra de ampliação do sistema de abastecimento de água Baía do Sol em Mosqueiro

Há anos, o sistema de abastecimento de água Baía do Sol, em Mosqueiro, funciona com apenas um poço, fazendo com que o serviço seja precário no local. Para mudar essa realidade, a Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA) iniciou uma obra de ampliação desse sistema. Serão instalados novos 3 poços rasos, para beneficiar 1.365 famílias do bairro Baía do Sol.

Um dos três poços já foi totalmente perfurado, possuindo 33 m de profundidade e 20 m³ de vazão. Outros dois iguais a esse também serão instalados no local.

A perfuração do terceiro poço começou nessa semana, o prazo é que seja concluído dentro de 30 dias. Após isso, um quarto poço será perfurado no local, ampliando o sistema que passará a ter 4 poços melhorando consideravelmente o abastecimento do bairro.

A previsão é que esses três novos poços entrem em operação no final do mês de junho. A obra tem um investimento de R$ 194.089,37.

Por Bianca Buenaño (COSANPA)