Covid-19: Brasil soma mais de 850 mil casos; mortes chegam a 42 mil

Segundo dados do Ministério da Saúde, oito estados ultrapassaram a marca de mil mortes

Com 850.514 casos e 42.720 vítimas da doença, o Brasil é atualmente o país com maior atualização diária. Neste sábado (13/6), foram contabilizadas mais 21.704 casos e 892 óbitos pela covid-19, deixando para trás Estados Unidos país que ainda têm o maior número absolutos de mortes (115.139). O acréscimo de vítimas norte-americanas nas últimas 24 horas foi 782.

Com média de acréscimo diário de mortes na casa do milhar, o Brasil passou esta semana o número de fatalidades absolutas do Reino Unido. Segundo o levantamento da Universidade Johns Hopkins, o país europeu registrou mais 181 mortes, acumulando 41.747.

São Paulo continua sendo o estado com maior número de mortes. Foram registradas mais 213 perdas nas últimas 24 horas e soma 10.581 óbitos. Sozinho, o estado tem mais fatalidades do que a Bélgica (9.650) e a Índia (8.884), por exemplo. dos 645 municípios do território paulista, houve pelo menos uma pessoa infectada em 578 cidades, sendo 306 com um ou mais óbitos.

De acordo com a última atualização do Ministério da Saúde, outros oito estados já ultrapassaram a marca de mil óbitos cada. São eles: Rio de Janeiro (7.592), Ceará (4.829), Pará (4.177), Pernambuco (3.784), Amazonas (2.465), Maranhão (1.436), Bahia (1.069) e Espírito Santo (1.022). Juntos, esses estados somam 37.955 mortes, ou seja, 86,5% de todos os óbitos. Apenas Mato Grosso do Sul (MS) tem menos do que 100 mortes. Até o momento, o estado registra 28 vítimas.