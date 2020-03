Covid-19: Globo decide afastar jornalistas acima de 60 anos

A Globo decidiu afastar, a partir do último sábado (21), todos os jornalistas com mais de 60 anos, seja da redação ou de vídeo, por conta do risco de contaminação pelo novo coronavírus.

Segundo a emissora, eles ficarão em casa por tempo indeterminado, “alguns trabalhando em esquema de home office e, se for o caso, poderão ser acionados pela internet”.

A medida deve afetar nomes do primeiro escalão da emissora, como Chico Pinheiro, 66, do Bom Dia Brasil; Carlos Tramontina, 63, do SP2; Zileide Silva, 61, que é repórter e apresenta o Jornal Hoje aos sábados; entre outros.