Covid-19 no Brasil: Primeira quinzena de setembro tem queda de 23% nos óbitos

O Brasil ultrapassou 133 mil mortes por Covid-19 nesta terça-feira. De acordo com o boletim das 20h do consórcio de veículos de imprensa, foram registrados 1.090 óbitos nas últimas 24 horas, totalizando 133.207 vidas perdidas para o coronavírus. Foram contabilizados 34.755 novos casos, elevando para 4.384.299 os infectados pelo Sars-CoV-2 no país.

O Amapá foi o único estado a não divulgar dados referentes a infecções e mortes em decorrência da Covid-19. Suas informações serão inseridas no boletim de quarta-feira.

Nos primeiros 15 dias de setembro, o país registrou uma queda de 23% nas mortes e 29% nas infecções pelo novo coronavírus, em comparação com o mesmo período no mês passado. Apenas em setembro ocorreram 10.526 mortes pela doença e 431.509 pessoas foram infectadas. De 1º a 15 de agosto, foram contabilizados 13.681 casos e 608.956 óbitos.

Foi registrada nesta terça uma média móvel de 813 mortes por Covid-19. Desde 12 de agosto, o resultado do cálculo está abaixo de mil. Assim, o Brasil segue a tendência de estabilidade nas mortes causadas pelo novo coronavírus.

O país tem 12 estados com tendência de queda nas mortes causadas pelo novo coronavírus: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Tocantins.

O Distrito Federal e 11 estados estão em estabilidade: Acre, Goiás,, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima, São Paulo e Sergipe. Há três estados com tendência de queda: Ceará, Rio Grande do Sul e Rondônia.

O consórcio de veículos de imprensa é formado por O GLOBO, Extra, G1, Folha de S.Paulo, UOL e O Estado de S. Paulo e reúne informações das secretarias estaduais de Saúde divulgadas diariamente até às 20h.

A iniciativa dos veículos da mídia foi criada a partir de inconsistências nos dados apresentados pelo Ministério da Saúde.

A pasta informou, na noite desta terça-feira, que o Brasil contabiliza 4.382.263 casos confirmados do novo coronavírus e133.119 mortes desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, foram registrados 36.653 novos casos e 1.113 óbitos. Em relação ao número de mortes, o número quase triplicou na comparação com os dados ontem, quando foram somadas 381 mortes. Ainda de acordo com os dados, há 2.445 óbitos em investigação.