Covid-19: Posso lavar a máscara de pano durante o banho?

As máscaras se tornaram acessório essencial nos últimos meses para toda a população devido à pandemia do novo coronavírus, que já infectou mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. A proteção facial conhecida há muito tempo por profissionais da saúde ganhou versões em pano, que podem ser reutilizadas várias vezes, desde que higienizadas regularmente com água, sabão e água sanitária.

A limpeza do acessório em tecido pode ser feita à mão, na máquina de lavar ou até mesmo no chuveiro.

Segundo o infectologista Wanderley Júnior, do Hospital Santa Lúcia, não há problema em lavar a máscara facial durante o banho, desde que o período de imersão na solução de limpeza seja respeitado.

“Lavar na mão ou na máquina não faz diferença. O ideal seria individualmente, no tanque, mas não é proibido lavar no banheiro, desde que a pessoa esfregue a máscara e deixe de molho por pelo menos trinta minutos em água sanitária”, explica Wanderley.

A solução de molho deve ser feita com a adição de 10ml de água sanitária, o equivalente a uma colher de sobremesa, para cada 500ml de água potável. Após a limpeza, a máscara deve secar ao sol e ser passada com ferro quente.

As máscaras devem ser utilizadas por, no máximo, três horas. Se as proteções estiverem úmidas ou sujas, também devem ser retiradas, pois a umidade facilita a proliferação de vírus e microorganismos.

Os modelos descartáveis, cirúrgico e N95 não podem ser reutilizados e devem ser jogados no lixo após o uso, assim como a de tecido, se estiver danificada ou desgastada.

Por: CATARINA LOIOLA