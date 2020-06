Covid: Brasil está perto de acordo para fabricar vacina

Ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, falou sobre possibilidade de acordo com a Universidade de Oxford

Nesta terça-feira (23), o ministro interino da Saúde, general Eduardo Pazuello, disse que o Brasil pode assinar em breve um acordo para produzir a vacina criada pela Universidade de Oxford contra a Covid-19. A pasta pretende oficializar uma parceria ainda nesta semana.

A Casa Civil deverá avaliar, até quarta-feira (24), uma versão do acordo.

Estamos fechando com a Casa Civil a assinatura, o compromisso de participação do Brasil. Já estamos com ligações paralelas com a universidade e com a AstraZeneca bem adiantadas, envolvendo a Fiocruz e a Biomanguinhos – revelou Pazuello.

O ministro deu declarações durante uma audiência, em comissão mista no Congresso Nacional, sobre a pandemia do novo coronavírus.

O governo federal poderá também, segundo o general, ter acordos com outros grupos de pesquisa se outros métodos apresentarem resultados positivos na luta pela imunização.