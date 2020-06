Covid pode se espalhar por descarga com tampa do vaso sanitário aberta, diz estudo

As recomendações para se proteger e evitar a propagação do novo coronavírus são: distanciamento social, quarentena, o uso de máscaras ao sair de casa e lavar as mãos frequentemente. Mas há outros cuidados a serem levados em conta, especialmente na rotina dentro de casa.

Um estudo do Instituto Americano de Física, publicado na última terça-feira (16) na revista científica Physics of Fluids alerta para a capacidade da Sars-CoV-2 de sobreviver no trato digestivo humano e, assim, aparecer nas fezes de pessoas infectadas.

Embora ainda não se saiba exatamente se essa pode ser uma via de contaminação, os pesquisadores decidiram investigar o potencial que uma simples descarga tem de disseminar microrganismos nocivos.

O artigo explica que a descarga do vaso sanitário cria muita turbulência e isso pode espalhar bactérias e vírus em geral. Os resultados mostraram que a descarga cria vórtices, que lançam microrganismos no ar a uma a uma altura de quase um metro, podendo ser inaladas ou atingir superfícies. Essas gotículas são tão pequenas que flutuam no ar por mais de um minuto.

Para essa investigação, a equipe usou modelos computacionais que simulam o fluxo de água e ar em um vaso sanitário e a nuvem resultante de gotículas. Os especialistas também simularam o movimento dessas partículas ao serem ejetadas.

Assim como outras vias de contaminação, é possível impedir que o coronavírus seja transmitido pelo vaso sanitário. A recomendação é manter o vaso sanitário fechado sempre após o uso, evitando que outras pessoas que compartilham o beiro se contaminem. E claro: mantenha o banheiro (e todos os cômodos da casa) sempre arejados e limpos.