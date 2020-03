Cras Outeiro entrega alimentos arrecadados durante programação de Carnaval

A Prefeitura de Belém, por meio do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Administração Regional do Outeiro (Arout), fez a entrega de 65 cestas de apoio alimentar para moradores que residem na ilha de Caratateua. A ação realizada nesta sexta,13, foi resultado do trabalho de troca de alimentos por pulseiras, que deram acesso a arquibancada coberta durante a programação do Carnaval no distrito, realizado no dia 25 do mês passado, em Outeiro. Centenas de mantimentos foram entregues, entre pacotes de arroz, massa, açúcar, feijão e leite.

“Gostei muito da ação de arrecadação de alimentos. Com esse trabalho solidário da Prefeitura, teremos um reforço alimentar em nossas casas”, disse Patrícia Eledan, 30 anos.

Para o coordenador do Cras Outeiro, Felipe Gonçalves, a ação superou as expectativas de arrecadação. “Foi uma iniciativa grandiosa do prefeito Zenaldo, que veio para fortalecer um trabalho que já é desenvolvido pelo Cras, que é chamado de benefício eventual. Neste caso, estamos distribuindo apoio alimentar que foi resultado de um trabalho de arrecadação realizado no carnaval em Outeiro. Isso tudo é para diminuir a insegurança alimentar de famílias que são acompanhadas pela Cras”, explicou.

“Estou desempregado e essa ajuda veio em boa hora. Minha esposa faz parte de um grupo de convivência do Cras e sempre estou acompanho ela nas atividades”, contou Jovenilson Menezes, 65 anos.

Segundo Nildo Matos, da Arout, a troca de alimento pela pulseira que dava acesso a arquibancada coberta do carnaval em Outeiro, foi bem aceita pela população que horas antes do inicio do festejo lotavam o ponto de troca. “Agradecemos a todos que colaboraram e participaram ativamente da arrecadação por meio da troca das pulseiras. Foi um gesto lindo e admirável da população de Outeiro, que abraçou a causa social”, disse Nildo Matos. Ao todo, mais de 600 quilos de alimentos não perecíveis foram arrecadados durante o vento de carnaval.

Durante a programação, houve ministração de duas palestras com temáticas alusivas ao dia Internacional da mulher, celebrado no domingo, 8 de março. O serviço de convivência também foi apresentado.