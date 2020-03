© Antonio Cruz//Cresce aprovação ao governo de Jair Bolsonaro, aponta pesquisa FSB/VEJA/Agência Brasil O presidente Jair Bolsonaro, que viu sua aprovação aumentar em fevereiro, segundo pesquisa VEJA/FSB

A avaliação do governo Jair Bolsonaro aumentou em fevereiro deste ano na comparação com dezembro de 2019 em todos os quatro pontos levantados pela pesquisa VEJA/FSB: a gestão propriamente dita, a forma como o presidente governa, o que foi realizado até agora em comparação com o que se esperava antes do início do mandato e a expectativa sobre como estará o país até o final da administração, em dezembro de 2022.

Segundo o levantamento, 36% avaliam o governo como ótimo ou bom contra 31% em dezembro – o aumento foi além da margem de erro, que é de dois pontos percentuais para cima ou para baixo. A taxa dos que consideram a gestão ruim ou péssima, por outro lado, caiu de 35% em dezembro para 31% em fevereiro.

Em relação à forma como Bolsonaro administra o país, também houve crescimento da aprovação, mesmo em meio a polêmicas de todo o tipo envolvendo o próprio presidente, seus familiares e alguns de seus ministros. Em dezembro, 44% aprovavam o estilo presidencial – agora em fevereiro são 50%.

Para 36% dos entrevistados, Bolsonaro está se saindo muito melhor ou um pouco melhor do que o esperado – em dezembro, esse número era de 29%. Em relação à expectativa até o final do mandato, 26% acham que será ruim ou péssimo, um recuo em relação aos 33% que achavam a mesma coisa em dezembro do ano passado.

Todos os indicadores positivos são os maiores detectados nas quatro pesquisas FSB/VEJA feitas desde agosto de 2019 – veja abaixo todos os quadros.

Segundo os entrevistados, as áreas que mais melhoraram foram o combate à corrupção (29%) e a segurança (16%), ambas atribuições mais afeitas ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, comandado pelo ministro Sergio Moro, o mais bem avaliado pelos entrevistados (29% o apontam como o melhor titular da Esplanada dos Ministérios) – o segundo colocado, Paulo Guedes (Economia), tem apenas 6%. Já as áreas que mais pioraram, segundo os entrevistados, foram saúde (44%), educação (26%) e combate ao desemprego (21%).

Eleições

A pesquisa exclusiva VEJA/FSB mostra que o presidente Jair Bolsonaro, com a avaliação em alta, leva vantagem sobre os seus potenciais rivais na disputa presidencial de 2022. Na busca pela reeleição, Bolsonaro subiu na intenção de voto, enquanto os demais postulantes ao Planalto ficaram estagnados. Nos cinco cenários de primeiro turno pesquisados, o presidente tem ampla vantagem sobre adversários como o apresentador Luciano Huck, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), e o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro. Confira a íntegra da pesquisa sobre o primeiro turno em 2022.