Criança de 5 anos morre após incêndio

Um incêndio que atingiu a comunidade de Cachoeirinha, zona norte da capital paulista, na manhã de ontem (2), deixou uma criança de 5 anos morta. O menino teria corrido para o quarto durante as chamas. Uma amiga da família que cuidava da criança tentou encontrá-lo, mas não conseguiu. Ele foi encontrado carbonizado. O fogo foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, às 11h.

A prefeitura informou que três famílias afetadas foram atendidas com colchões, alimentos e cestas básicas mas que, até o momento, nenhuma delas aceitou acolhimento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, outro menino, de 9 anos, também morreu em um incêndio que atingiu os barracos em uma comunidade na zona Leste, no último sábado. O fogo começou às 17h30 e foi controlado às 9h do dia seguinte. A criança também foi encontrada carbonizada. De acordo com as informações, ele estava dormindo e os vizinhos não conseguiram tirá-lo do barraco. Pelo menos 50 barracos foram atingidos.

De acordo com a prefeitura, a Defesa Civil e a Secretaria de Assistência Social foram ao local para atender os moradores que ficaram desabrigados após terem seus imóveis destruídos pelas chamas.