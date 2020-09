Criança dorme em cima de celular e sofre queimadura

Uma garota de sete anos sofreu uma queimadura nas costas no último fim de semana após dormir em cima de um celular. A família da criança divulgou o caso, ocorrido no Rio de Janeiro, nas redes sociais.

A menina costuma usar o celular da mãe para jogar, e adormeceu enquanto estava com o aparelho. No vídeo publicado, é possível ver o contorno do smartphone nas costas da criança.

Após o acontecido, a garota está com dificuldades para andar. Devido ao local da queimadura, na parte inferior das costas, ela precisa caminhar curvada.

O celular, modelo Samsung Galaxy A20, não estava ligado à tomada no decorrer da noite. É possível que a queimadura tenha acontecido porque muitos jogos impedem que a tela desligue no tempo programado nas configurações do aparelho.

Além disso, games costumam exigir muito dos smartphones, aumentando a temperatura interna dos componentes. Somado ao local abafado, entre o corpo da criança e o colchão, é possível que tenha ocorrido um superaquecimento por se tratar de um caso extremo, fora dos padrões de uso habituais.

Procurada, a fabricante informou que ao saber do ocorrido prestou suporte imediato à família, e que já está de posse do aparelho para realizar testes e determinar se houve falha em algum componente. Veja abaixo a nota da empresa na íntegra:

“A Samsung segue globalmente rigorosos padrões de controle e qualidade para garantir a segurança e a melhor experiência ao usuário. Assim que tivermos acesso ao produto em questão, juntamente com os respectivos acessórios utilizados em conjunto, realizaremos um exame completo para determinar a causa exata do ocorrido.”