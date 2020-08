Criança fica presa em panela e somente bombeiros conseguem soltá-la

Um menino de 2 anos ficou preso dentro de um caldeirão de alumínio e só saiu com a ajuda do Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu no Bairro Mondubim, em Fortaleza (CE), nessa quinta-feira, 8.

Foi a mãe que, depois de algumas tentativas de livrar a criança, chamou os Bombeiros. A corporação disse, em nota, que a criança foi cuidadosamente retirada da panela e recebeu os devidos cuidados.

A criança ficou presa porque, de acordo com o subtenente Orleans, as duas pernas dela estavam presas uma sobre a outra, dentro do caldeirão de 10 litros.

“Utilizamos um corta a frio e um alicate para recortarmos o alumínio da panela e liberamos as pernas e o corpo da criança”, disse Orleans.

A corporação informou que o menino foi resgatado sem machucado aparente, com avermelhado em um dos pés, provavelmente por ter ficado na mesma posição por algum tempo, o que pode ter obstruído a circulação sanguínea.