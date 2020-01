Criança indígena Warao tomando banho em vazamento de água na tv. Campos Sales em Belém

Uma parte do teto de uma das entradas de um shopping situado na BR 316, em Belém, no Entroncamento, desabou no final da manhã desta terça-feira (28). O acidente aconteceu por volta de 10h30. Um bombeiro ficou ferido com o acidente.

De acordo com a administração do local, o shopping está em reforma e em uma das vistorias de rotina, que foi realizada nesta manhã, uma das partes do teto acabou não aguentando o peso de um bombeiro que estava fazendo avaliações e desabou.

A vítima teve ferimentos leves, foi socorrida e levada para um hospital particular, mas já recebeu alta médica e foi encaminhada para casa. A entrada onde ocorreu o acidente foi parcialmente interditada para reparos.

Shopping diz que prestou socorro

Em nota divulgada no início da tarde, o shopping Castanheira confirmou o “incidente com um de nossos colaboradores, integrante da brigada de incêndio”.

Segundo o shopping, o acidente ocorreu durante uma inspeção de rotina. O forro do piso térreo teria cedido durante a ação. “Ressaltamos que o shopping Castanheira prestou toda a assitência necessária ao colaborador, que foi imediatamente levado para um hospital particular, onde já recebeu atendimento e passa bem”.