Crianças terão até 2021 para envio de textos a Prêmio Espantaxim

Data final de recebimento de trabalhos foi adiada devido à pandemia

As crianças interessadas em participar do 6 Concurso Nacional Literário Infantil – Prêmio Espantaxim 2020/21 terão até o dia 4 de junho de 2021 para enviar seus trabalhos. A decisão foi tomada pela organização diante das alterações provocadas na rotina de escolas, estudantes e professores pela pandemia do novo coronavírus.

A prorrogação do prazo permitirá que as escolas, os alunos e docentes tenham condições de reorganizar suas rotinas, disse a escritora Dulce Auriemo, idealizadora do Prêmio Espantaxim. O prazo inicial se encerrava em junho deste ano, mas com o avanço da pandemia e a interrupção das atividades escolares, já havia sido adiado para o segundo semestre de 2020.

“Isso nos fez pensar na necessidade de encontrar uma solução que garanta a participação desses autores [que já tinham mandado os textos] e, por outro lado, dê condições para aqueles que querem participar, mas que no momento estão impossibilitados devido ao fechamento das escolas por causa da pandemia. Existem muitas incertezas e precisamos encontrar um equilíbrio. Esperamos que dias melhores possam trazer mais inspiração às crianças”, explica a autora e escritora.

Dulce esclareceu que o regulamento do concurso permanece inalterado. Apenas a data limite para envio das obras foi modificada. Podem participar do prêmio crianças de 7 a 12 anos de idade, de todas as regiões do país. Excepcionalmente, nesta edição, haverá uma categoria dedicada aos jovens escritores de até 13 anos.

O pequeno escritor deve enviar sua obra – redação, mensagem ou poesia – e não precisa fazer inscrição para participar do Prêmio Espantaxim. O tema central deste ano são as Quatro Estações – Primavera, Verão, Outono, Inverno e como os encantos e as particularidades de cada uma delas afetam os sentimentos das pessoas. A participação é gratuita.

Este ano, serão premiadas 250 crianças que receberão uma antologia com os resultados do concurso que incluem os trabalhos vencedores, destaques e selecionados.

Cronograma

De acordo com o regulamento, os professores devem trabalhar o tema com seus alunos em classe. Os alunos interessados devem enviar as obras que passarão por avaliação de comissão julgadora.

Os melhores trabalhos serão divulgados em uma antologia, livro que reúne as obras dos pequenos escritores premiados como vencedores ou selecionados.

A cerimônia de premiação do 6o Concurso Nacional Literário Infantil Espantaxim e o Castelinho Mágico – Prêmio Espantaxim 2020/21 acontecerá em 2022, na Sala São Paulo, considerada patrimônio histórico e cultural da capital paulista. Na última edição nacional de 2018, foram recebidas 3.393 obras de crianças de 14 estados.