Acusado fez duas pessoas reféns em uma loja de móveis \

José Orlando Pereira da Silva, de 29 anos, foi preso em flagrante após realizar dois assaltos, um deles inclusive com reféns, e ter se envolvido em uma troca de tiros no final da manhã deste sábado, 19, no bairro do Paar, em Ananindeua, na grande Belém.



O acusado, de acordo com informações de policiais militares, primeiro invadiu uma clínica odontológica, situada na avenida Arterial B5. Era por volta do meio dia. Lá, ele rendeu os proprietários e clientes do local. Armado com um revólver, José Orlando exigiu aparelhos celulares, dinheiro e pertences pessoais das vítimas. Do local ele levou três celulares e uma aliança de ouro dos donos do estabelecimento.



Em seguida, empreendeu fuga, mas topou com um homem não identificado, que tentou impedir que o assaltante escapasse. Os dois trocaram tiros no trajeto, mas ninguém se feriu. José Orlando, contudo, conseguiu escapar.



Ainda em fuga, ele adentrou uma loja de móveis, localizada na rua do Cajuí, antiga rua da Morte, ainda no bairro do Paar. No estabelecimento comercial, ele fez duas pessoas reféns. As vítimas, proprietárias do local, ficaram cerca de vinte minutos sob a mira do assaltante.



Policiais militares do 29º Batalhão já haviam sido acionados e foram até a localidade para iniciar as negociações com o criminoso. O assaltante, após relutar alguns minutos, acabou liberando os reféns e se entregou à polícia por volta de 12h40.



O caso foi registrado na Seccional Urbana da Cidade Nova. Lá, José Orlando disse que havia adquirido o revólver calibre 38 por R$ 3 mil. Ele contou ainda que anteriormente trabalhava como gesseiro “(profissional trabalha com gesso comum fazendo forros, sancas, molduras, decorações em gesso, gesso 3D, revestimento com gesso liso e reboco), mas não soube explicar os motivos pelos quais teria decidido praticar o assalto. Ele não tinha passagem pela polícia até então e foi encaminhado à Secretária de Estado de Administração Penitenciária (SEAP).