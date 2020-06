Crise econômica faz milhares de alunos migrarem da rede privada para a pública

A crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus está provocando a migração de alunos da rede particular para a pública.

Só no Paraná o fenômeno já atingiu 7.763 estudantes nos últimos dois meses, de acordo com a secretaria de educação do estado.

Em nível nacional, o cenário ainda é desconhecido, já que muitos estados ainda estão coletando os dados de entrada de estudantes na rede pública.

O Paraná foi um dos primeiros estados a implementarem a educação a distância na rede pública em decorrência da pandemia, no início de abril. As aulas são transmitidas na TV aberta, por aplicativos de celular, no YouTube e, para os alunos sem acesso digital, por meio da entrega de material impresso.

Além do Paraná, nove estados foram procurados pela Folha, em todas as regiões do país. Apesar de não haver números fechados, de maneira geral, as secretarias de educação dos estados em que a EAD está funcionando neste período confirmaram que já há um acréscimo de alunos.

Em São Paulo, o secretário municipal de educação Bruno Caetano admitiu que já começou a ocorrer uma migração de alunos da rede particular para a pública.