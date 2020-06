Cristiano Ronaldo é o atleta que mais fatura no Instagram na quarentena

Cristiano Ronaldo não entra em campo há quase três meses devido à pandemia do coronavírus mas segue faturando nas redes sociais. Segundo a consultoria Attain, o astro português do futebol recebeu 2,1 milhões de euros com apenas quatro posts no Instagram, para Nike e para Clear, entre 12 de março e 14 de maio – o que representa uma quantia de respeito de 520.000 euros por publicação.

Os números foram revelados hoje pelo jornal britânico Mirror. São valores altos, mas que podem ser justificados pelo alcance. O atacante da Juventus de 35 anos de idade tem 222 milhões de seguidores no Instagram. Nesse tempo de quarentena, Ronaldo tem postado diversas imagens treinando em sua casa na Ilha da Madeira, enquanto aguarda o retorno do campeonato italiano, com data marcada para 20 de junho.

Entre os posts também aparecem cenas de convivência do jogador com a família. Apenas uma foto de close, com os cabelos longos e desgrenhados, rendeu mais de 12 milhões de curtidas. Um vídeo dele correndo recebeu 18 mihões de visualizações.

Ronaldo é o campeão nesse ranking. Logo atrás está Lionel Messi, com quem Ronaldo tem dividido a liderança da Bola de Ouro na última década. Com 151 milhões de seguidores, Messi faturou 1,4 milhão de euros com publicidade no Instagram. Na sequência está o brasileiro Neymar. Outros atletas do futebol na lista são David Beckham, Zlatan Ibrahimovic e Daniel Alves.

O atleta com maior rendimento no Instagram de outro esporte foi o ex-jogador de basquete Shaquille O’Neal, que ficou em quarto lugar nessa lista. Outra estrela da NBA, Dwyane Wade, ficou em oitavo. Também estão no ranking o jogador de críquete indiano Virat Kohli e o boxeador britânico Anthony Joshua.

A celebridade mais bem paga de todas foi o comediante e ator Kevin Hart, que ganhou sensacionais 3 milhões de euros, com 14 posts patrocinados.

Por Ivan Padilla