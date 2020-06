Cruzeiro oficializa retorno de volante Henrique

Volante de 35 anos se despediu dos companheiros no Fluminense após o treino desta manhã e é aguardado nos próximos dias em Belo Horizonte

Seis meses depois de ser emprestado ao Fluminense, o volante Henrique está de volta oficialmente ao Cruzeiro. O clube mineiro confirmou o retorno do jogador no fim da tarde desta sexta-feira. Ele está cedido até o fim do ano ao clube carioca e tem contrato com a Raposa até o término da temporada de 2021. Henrique, de 35 anos, é aguardado nos próximos dias em Belo Horizonte.

Nesta quarta-feira, o jogador treinou normalmente no CT Carlos Castilho, no Rio, e, ao fim da atividade, se despediu dos companheiros. Henrique voltará a vestir a camisa azul e branca. O jogador foi cedido em janeiro, mas tinha o desejo de continuar na Toca nesta temporada.

Após a oficialização, o presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, comentou sobre o retorno de Henrique ao clube e o quão importante ele é nos 99 anos da Raposa.

– Ele retorna para o time que nunca deveria ter saído e não queria ter saído. Esses detalhes e alguns outros, serão contados amanhã para vocês. Os bastidores desse momento fatídico em que todos nós sofremos ano passado. Vocês, torcedores, podem ter certeza, que o Henrique foi um dos poucos que chorou naquele vestiário. Vocês irão saber toda essa verdade em breve (…) Ele volta pra ajudar a gente nesse processo de retorno à Série A para fazer companhia a aqueles guerreiros que também ficaram aqui neste momento difícil. Tenho certeza que, esses que ficaram, amam o Cruzeiro e tem o objetivo de encerrar a carreira aqui, pois eles tem paixão, caráter e tenho certeza, que junto com vocês, irão construir um novo Cruzeiro. Bem vindo de volta, Henrique, para esta nova temporada, com toda certeza, de muito sucesso. A nação azul te agradece e te abraça.

Henrique chegou ao Fluminense em janeiro deste ano por empréstimo de uma temporada e atuou em sete partidas. Na negociação, o volante renovou seu contrato com o Cruzeiro até 2021 para ser emprestado ao Tricolor, como uma forma de ainda ter a possibilidade de, posteriormente, encerrar a carreira no clube mineiro, que defendeu ao longo de 12 anos. Quando foi apresentado no Flu, ele chegou a falar sobre a saída da Raposa.

No Flu, o volante assumiu a titularidade logo nos primeiros jogos, mas pouco depois perdeu a vaga no time, tendo sido reserva nas últimas quatro partidas antes da paralisação das competições pela pandemia de coronavírus.

Henrique é o oitavo jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro, com 516 jogos. De 2008 a 2019 o veterano conquistou dois títulos brasileiros (2013 e 2014), duas Copas do Brasil (2017 e 2018) e seis campeonatos mineiros (2008, 2009, 2011, 2014, 2018 e 2019). Desgastado após o rebaixamento à Série B no ano passado, acabou emprestado pela Raposa em 2020.