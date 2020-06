CS:GO: MIBR vence a FURIA na estreia da BLAST Premier: Spring 2020

MIBR x FURIA: em jogo muito disputado, time de FalleN se saiu melhor no clássico brasileiros

A MIBR venceu a FURIA Esports na partida de estreia de ambas as equipes na BLAST Premier: Spring 2020 American Showdown, torneio de Counter-Strike:Global Offensive (CS:GO). O confronto de mapa único aconteceu nesta segunda-feira (1) e foi válido pelo Grupo A da competição. A MIBR ignorou a superioridade da FURIA nos últimos confrontos no clássico brasileiro e conseguiu uma boa vitória por 16-13 na Inferno. Com o resultado, a MIBR fica três pontos no Grupo A, enquanto a FURIA segue estacionada na tabela com zero.

O próximo jogo da FURIA será contra a Gen.G nesta terça-feira (2) às 18h45, no horário oficial de Brasília. Ja a MIBR joga logo depois contra a Chaos Esports Club às 20h00. Os jogos estão sendo transmitidos nos canais oficiais da BLAST na Twitch TV e no YouTube.

O mapa escolhido para o confronto foi a Inferno. A FURIA, como CT, iniciou vencendo o primeiro round pistol, aproveitou do armamento e logo obrigou a MIBR a fazer um round econômico para adquirir uma boa vantagem. Porém, a MIBR teve mais sorte no primeiro round armado e ainda contou com boa jogada de Vito “kNgV-” Giuseppe para garantir o round seguinte, deixar a FURIA sem dinheiro e abrir o caminho para a virada no placar. Parecia que o primeiro half seria da MIBR, mas a FURIA voltou a fazer uma boa leitura da movimentação da MIBR e teve Henrique “HEN1” Teles conquistando bons abates para devolver a virada e fechar essa metade em 8-7.

Na virada de lados, a MIBR venceu o segundo round pistol e fez seu nono ponto logo em seguida para tomar novamente a liderança. No round seguinte, a FURIA quase surpreendeu a MIBR com apenas uma AK-47, mas Alencar “trk” Rossato fez uma excelente proteção no bombsite e levou sozinho quatro adversários para garantir o round para sua equipe. Depois, kNgV- ainda marcou um ace em um round armado e deixou o caminho livre para a MIBR ganhar ainda mais vantagem. A FURIA ainda buscou uma reação, chegando até mesmo ao empate, mas não conseguiu passar pelo sólido lado CT da MIBR, que fechou o confronto na Inferno por 16-13.

A BLAST Premier: Spring American Showdown começou nesta segunda-feira (1) e tem sua grande final marcada domingo (7). Oito equipes estão na disputa pela maior fatia da premiação total de US$ 142,5 mil (cerca de R$ 466 mil) e por uma das três vagas para o BLAST Premier: Spring 2020 American Finals, que dará uma vaga para a final global do circuito. A MIBR e a FURIA são as únicas representantes brasileiras no qualificatório.