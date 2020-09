Curitiba volta para bandeira laranja, fecha bares e restringe funcionamento do comércio e supermercados

Restrições começam a valer a partir de segunda (7) após aumento de casos da Covid-19; decisão pela mudança para nível de alerta médio em relação ao novo coronavírus ocorreu nesta sexta (4).

Curitiba deve voltar para a ‘bandeira laranja’ a partir de segunda-feira (7)

Curitiba voltará para a bandeira laranja a partir de segunda-feira (7). Com isso, bares deverão ser fechados, o comércio terá restrições de dias e horários, e os supermercados ficarão sem funcionar aos domingos. Confira o resumo das restrições no fim da reportagem.

A mudança foi anunciada pela Secretaria de Saúde de Curitiba nesta sexta-feira (4) após o aumento do registro de casos da Covid-19, principalmente na última semana. As medidas restritivas com a bandeira de alerta de risco médio terão validade de 14 dias, segundo a pasta.

A bandeira amarela, que tem menos restrições, estava em vigor desde o dia 18 de agosto.

“As pessoas talvez entenderam que estava tudo liberado, que podia tudo. Lamentavelmente, com muita tristeza e preocupação, vamos [aumentar as restrições] no sentido de proteger a cidade. A gente diz isso quase chorando”, afirmou a secretaria.

Segundo a secretária de Saúde, Márcia Huçulak, as academias, que pela bandeira ficariam fechadas, não serão afetadas. Para ela, a experiência mostrou que esses ambientes não são responsáveis pelo agravamento do problema – e que é preciso olhar para a economia também.

“É uma bandeira laranja com medidas intermediárias”, explicou.

De acordo com Márcia, o maior problema na capital são as aglomerações. “Quem viu o final de semana sabe do que estamos falando”, disse. “Algumas pessoas vão ficar com muita raiva da gente, mas não podemos titubear”, explicou.

Os dados da secretaria municipal mostram que Curitiba registra 34.812 casos confirmados e 1.051 mortes por Covid-19. Já os números da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) indicam 30.467 confirmações e 1.047 óbitos.

A Secretaria de Saúde de Curitiba justificou que, depois de um fim de semana ensolarado e com muita gente circulando, o cenário da pandemia na cidade teve alterações, com o aumento do movimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro, foram atendidos 3.160 pacientes com problemas respiratórios, contra 2.814 na semana anterior, informou a secretaria. O aumento foi de 12%.

Na quinta-feira (3), houve atendimento de 819 desses pacientes – o maior número desde 10 de agosto, que teve 928 atendimentos a pessoas com sintomas respiratórios.

Conforme a pasta, o número de casos ativos é outro indicador importante, que também cresceu. Nesta sexta, são 4.576, enquanto no domingo (30) eram 3.877. Esse é o número de pessoas com potencial de transmissão do vírus.

Aumenta o número de casos ativos de coronavírus em Curitiba

Como fica o funcionamento de atividades e serviços?

Atividades suspensas:

Atividades de entretenimento com ou sem música (tais como casas de show, festas, teatros, circo e atividades correlatas), eventuais ou periódicas, bem como estabelecimentos destinados eventos sociais e atividades correlatas, além dos voltados a feiras técnicas ou de varejo, mostras comerciais, congressos, convenções e outros

Bares e atividades correlatas

Funcionamento com restrições:

Atividades comerciais de rua não essenciais, galerias e centros comerciais podem abrir de segunda a sábado, das 10h às 20h. Aos domingos, apenas delivery

Shopping centers podem abrir de segunda a sábado, das 12h às 22h. Aos domingos, apenas delivery

Restaurantes e lanchonetes podem abrir de segunda a sábado, até 23h. Após esse horário e aos domingos, apenas delivery e drive thru

Mercados, supermercados e hipermercados: de segunda-feira a sábado, sem restrição de horário. Aos domingos, não podem funcionar em nenhuma modalidade de atendimento

Panificadoras podem abrir de segunda a sábado, até 23h, e domingos, das 6h às 18h, mas é proibido o consumo no local

Feiras livres e de artesanato podem funcionar de segunda a sábado

Prestação de serviços não essenciais (como salões de beleza, barbearias, academias de ginástica e banho, tosa e estética de animais) não têm restrição de horário, mas não podem abrir aos domingos

Comércio de produtos e alimentos para animais: de segunda-feira a sábado, sem restrição de horário, sendo no domingo permitido atendimento de delivery e drive-thru

Comércio varejista de hortifrutis, quitandas, mercearias, distribuidoras de bebidas, peixarias e açougues: de segunda-feira a sábado, sem restrição de horário, com proibição de funcionamento aos domingos

Lojas de material de construção (serviço essencial): funcionamento de segunda-feira a sábado, sem restrição de horário. Aos domingos, podem funcionar nas modalidades delivery e drive-thru

Concessionárias de veículos em geral: de segunda-feira a sábado, sem restrição de horário, com proibição de funcionamento aos domingos

O funcionamento dos parques e praças fica condicionado ao cumprimento de protocolo específico, conforme determinado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Nos parques abertos, fica permitida exclusivamente a prática de atividades físicas individuais, com uso de máscaras e distanciamento mínimo da pessoa da frente de 4 metros para caminhada, de 10 metros para corrida e de 20 metros para bicicleta. Os parques que estão abertos são: Tingui, Barigui, Barreirinha, Tropeiros, Guairacá, Mairi, Cambuí, Mané Guarrincha, Yberê, Lago Azul, Atuba, Passaúna, Tanguá, Bacacheri, São Lourenço e Náutico

Funcionamento com no máximo 50% da capacidade:

Hotéis, resorts, pousadas e hostels

Callcenter e telemarketing: a partir das 9h (exceto os vinculados a serviços de saúde ou home-office, que podem funcionar com capacidade normal)

De acordo com a Prefeitura de Curitiba, o não cumprimento das medidas pode acarretar sanções administrativas e multas – que variam de R$ 232,92 a R$ 8.336,08.