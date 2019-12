Da Amazônia para o Mundo!

A Confraria Harleyros do Pará fez um grande encontro na Baía do Guajará, passando pelos principais pontos turísticos da metrópole da Amazônia, em Belém do Pará, como o famoso Ver-o-Peso (cartão postal internacional).

A ideia é mostrar que o motociclismo é muito mais que rodar em estradas e vias urbanas, que motociclismo se faz com o coração, com espirito aventureiro, fazendo histórias. No ultimo sábado romperam as barreiras da Amazônia, ganharam os rios, colocando 50 modelos de motos Harley-Davidson em uma balsa, onde fizeram um passeio pela Baía do Guajará. Foi um dia muito especial e atípico para um harleyro, onde o qual sempre estamos acostumado a fazer registros em estradas e vias urbanas.

O estado do Pará é muito conhecido pela sua natureza, e a sua capital (Belém) também é reconhecida como a metrópole da Amazônia, nada mais justo que mostrarmos como um ícone da cultura americana (Harley-Davidson), hoje faz parte da nossa cultura.

“Esse rio é minha rua…”

A Confraria Harleyros do Pará vem ganhando um grande destaque nacionalmente e internacionalmente, onde que alguns anos atrás a região do norte do Brasil era esquecida no mundo do motociclismo, eles vem levantando a bandeira e levam em seu nome o estado por qual se orgulham de fazer parte.



Alguns dos vídeos de apoio da campanha. Harleyra da Argentina Apresentadora da Band TV Alice Castro – Ícone do motociclismo feminino

Se tornaram referencia no norte do país por seus eventos, campanhas filantrópicas e de conscientização social. No outubro de 2019 fizeram a maior campanha online da história do motociclismo nacional em prol do outubro rosa, contando com a ajuda de mais de 40 harleyras do Brasil e de outros países, podendo ser acompanhada em seu site e redes sociais. Campanha que teve seu reconhecimento no Brasil e no mundo, recebendo vários certificados e honras, inclusive da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, pela contribuição e serviço prestado a sociedade.

Fundada em 19 de Abril de 2019, coordenada por Victor Athayde, Alfredo Maciel, Mario Figaldo e José Pedro Maués, a confraria vem sendo um grande exemplo para os aventureiros e apaixonados pela marca.



Já tivemos a oportunidade de contar a nossa história para “A Provincia do Pará”, agora é vez de fazer história para o mundo e continuar o legado dessa grande irmandade que são os apaixonados pela Harley-Davidson.