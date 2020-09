Damares descarta cargo no STF: “Quero trabalhar pelas crianças”

Terrivelmente cristã, a ministra Damares, à frente da pasta da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, revelou em entrevista à Rádio Jovem Pan que não se sente preparada para assumir uma posição no Supremo Tribunal Federal. Em julho do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro prometeu à Frente Parlamentar Evangélica que indicaria um ministro terrivelmente evangélico ao Supremo para assumir a cadeira de Celso de Mello, que deixa a Corte em novembro.

– Aquele espaço é para notório saber jurídico e estou há muitos anos fora da área jurídica, estou somente no direito Legislativo. Não me sinto à altura de ser indicada para a Suprema Corte, quero continuar no chão de fábrica, trabalhando pelo Brasil, pelas crianças. O que pesa muito é que a toga das ministras não são cor-de-rosa, não vou para uma corte que eu não possa vestir uma toga cor-de-rosa – disse a ministra em tom humorado.

Damares aproveitou a entrevista para falar sobre a retomada das aulas presenciais em meio à pandemia. O assunto foi comentado pelo presidente durante uma transmissão ao vivo nesta quinta-feira (17). Bolsonaro disse que pediu ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, para se preparar para o retorno às atividades escolares.

– Concordo se tivermos garantias sanitárias e elas estão sendo garantidas. Nós somos o país com o maior número de dias sem aulas e nós vamos ter um prejuízo para gerações. Esse retorno vai ser doloroso, vai ser difícil para o professor, para o aluno e a família. A interrupção não foi boa para ninguém. O Ministério da Educação está se preparando e, inclusive nos primeiros dias, serão ações mais lúdicas, teatro, música, convivência, porque esse retorno não vai ser fácil. Quanto mais cedo a gente voltar, mais tempo a gente ganha – declarou Damares.

