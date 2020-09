Damares protesta contra caso de menina agredida pelo marido

Nesta quarta-feira (16), Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, usou as redes sociais para comentar o caso de uma garota de 16 anos que foi agredida pelo marido. Além de apontar o caso de violência, ela destacou a idade da menina.

– Notícia que chocou muita gente. Não é uma mulher, mas uma menina de 16 anos já casada, e agredida pelo MARIDO. Sim, no Brasil há ainda casamentos nessa idade. E as agressores entre casais começam cada vez mais cedo – declarou Damares.

O caso citado pela ministra aconteceu em Belo Horizonte, Minas Gerais. Um homem agrediu e mordeu sua esposa, uma adolescente de 16 anos, após ela defender o cachorro da família de agressões. A informação foi dada pelo portal G1.

O episódio ocorreu no Morro do Papagaio, região Centro-Sul da capital.

O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar (PM) no domingo (13) e apontou que o casal se preparava para sair quando o cachorro se soltou da coleira e subiu no sofá. O suspeito, que tem 18 anos, se irritou e agrediu o animal, que foi defendido pela jovem.

O homem bateu no pitbull e na adolescente, que teve o nariz quebrado, um corte de faca na perna e ainda levou duas mordidas do suspeito. Ela acabou desmaiando após as agressões e foi socorrida por uma vizinha.

A jovem de 16 anos foi levada para o hospital Hospital de Pronto Socorro (HPS) João XXIII. Já o suspeito conseguiu fugir.

A polícia já abriu um inquérito para investigar o caso.