Damares quer vetar o filme Cuties: “Não neste país, Netflix”

Nesta segunda-feira (14), Damares Alves, ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos se pronunciou contra o filme Cuties, exibido pela Netflix. Ela pretende vetar a veiculação da obra.

A ministra definiu a produção como abominável. Em uma rede social, ela apontou que o filme incentiva a pedofilia por exibir meninas de 11 anos em posições eróticas.

– Estou brava, Brasil! Estou muito brava! É abominável uma produção como a deste filme. Meninas em posições eróticas e com roupas de dançarinas adultas. Não neste país, Netflix! No Brasil não! Quero deixar claro que não faremos concessões a nada que erotize ou normalize a pedofilia – declarou.

Damares deixou ainda um recado para os pedófilos.

– Quero aproveitar e dar um recado aos pedófilos que por anos têm vindo ao Brasil abusar de nossas crianças: no Brasil existe um Governo que se importa de verdade em proteger as crianças e as famílias.