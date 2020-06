Dana sem máscara, tomada de peso a jato e duelo de cabeleiras marcam pesagem do UFC 250

A volta das atividades do UFC em Las Vegas passou por uma rigorosa regulamentação sanitária por conta da pandemia do coronavírus imposta pelas autoridades do estado de Nevada, onde se localiza a capital mundial da luta. Uma das medidas obrigatórias é o uso das máscaras de proteção por todos os envolvidos na produção dos eventos. Nesta sexta-feira, no entanto, uma pessoa descumpriu o protocolo: Dana White. O presidente da organização, que sempre foi contrário ao que considera um exagero nas medidas de segurança, mediou as encaradas após a pesagem do UFC 250 sem usar o acessório. Todos os lutadores, jornalistas e demais membros da equipe do UFC e da Comissão Atlética de Nevada fizeram uso da máscara durante todo a duração da pesagem. Perguntado pelo Combate sobre não ter usado a máscara, o dirigente foi curto na resposta.

– É isso. Nada de máscara para mim.

Além das encaradas, que não tiveram quase nenhum momento mais tenso, a pesagem teve imagens curiosas, como o duelo entre os cabeludos Alex Caceres (que também não cobriu o nariz e a boca na encarada) e Chase Hooper.

A única encarada em que os atletas precisaram ser separados por Dana White foi entre Eddie Wineland, que mostrou falta de habilidade em colocar a máscara para cobrir o nariz , e Sean O’Malley.

E, por falar em Sean O’Malley, o lutador, que sempre faz uso de roupas coloridas, apresentou-se na semana do UFC 250 com um penteado verde e amarelo.

A pesagem oficial do UFC 250 foi uma das mais rápidas de todos os tempos. Apenas 45 minutos da janela de duas horas foram utilizados pelos 24 lutadores escalados para o evento para baterem seus pesos e confirmarem presença nas lutas de sábado.

A primeira parte da pesagem oficial teve nada menos que 22 atletas, entre eles a a campeã e a desafiante ao cinturão peso-pena, respectivamente Amanda Nunes e Felicia Spencer, os brasileiros Jussier Formiga e Raphael Assunção e os protagonistas de uma das lutas mais esperadas da noite, os pesos-galos Cory Sandhagen e Aljamain Sterling. O grupo todo bateu o peso em apenas 28 minutos de pesagem, deixando apenas dois lutadores faltando para o fim: Neil Magny e Herbert Burns. O americano e o brasileiro, no entanto, compareceram apenas 17 minutos depois e bateram o peso, completando o evento.

Veja os brasileiros na balança:

Pesagem da luta principal e brasileiros do UFC 250

Confira os pesos de todos os atletas do evento:

CARD PRINCIPAL

* Peso-pena (até 65,8kg): Amanda Nunes (65,8kg) x Felicia Spencer (65,5kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Raphael Assunção (61,7kg) x Cody Garbrandt (61,7kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Aljamain Sterling (61,7kg) x Cory Sandhagen (61,5kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Neil Magny (77,6kg) x Anthony Rocco Martin (77,3kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Eddie Wineland (61,7kg) x Sean O’Malley (61,7kg)

CARD PRELIMINAR

Peso-pena (até 66,2kg): Alex Caceres (66,2kg) x Chase Hooper (66kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Ian Heinisch (84,1kg) x Gerald Meerschaert (84,1kg)

Peso-pena (até 66,2kg): Cody Stamann (66kg) x Brian Kelleher (66,2kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Charles Byrd (83,7kg) x Maki Pitolo (84,1kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Jussier Formiga (57,2kg) x Alex Perez (57,2kg)

Peso-meio-pesado (até 93,4kg): Alonzo Menifield (93kg) x Devin Clark (93,2kg)

Peso-casado (até 68kg): Herbert Burns (67,8kg) x Evan Dunham (67,8kg)

* As atletas não tiveram direito à tolerância de uma libra (0,454kg) nos seus pesos, pois a luta é válida pelo cinturão.