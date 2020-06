Dana White antecipa inauguração da “Ilha da Luta” do UFC para o evento do dia 27 de junho

Presidente da organização diz que custos com a construção da estrutura e com a logística para viabilizar os eventos no local ainda misterioso são “insanos, absurdamente altos”

A tão falada Ilha da Luta pode ter seu evento de estreia um pouco mais cedo do que se imaginava. Em entrevista ao podcast “Eddie Hearn & Tony Bellew’s Talk The Talk”, Dana White revelou que seus planos são de realizar o primeiro evento na localidade misteriosa no dia 27 de junho, e não mais no mês de julho, como havia sido noticiado anteriormente.

– O primeiro evento na Ilha da Luta acontecerá provavelmente dia 27 de junho, e não mais em julho. Eu errei mais cedo ao contar a vocês sobre a Ilha da Luta.

White também falou sobre o custo de se realizar um empreendimento desse tamanho, considerando-se não só a construção da estrutura completa, como também a logística, uma vez que a Ilha da Luta receberá atletas de todo o mundo, que no momento não podem viajar para os EUA por conta das barreiras levantadas pelo país por causa da pandemia do coronavírus.

– Estamos falando de aviões, embarcar as pessoas, confiná-las em quarentena. É uma loucura só tentar fazer isso. É quase impossível, mas eu prometo que faremos. Acredito que fazer isso irá ajudar o esporte a crescer muito, não só financeiramente como de diversas outras maneiras. E eu sei que podemos fazer.