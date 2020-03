Dana White diz já ter local para UFC 249 e que evento será fechado

Presidente do Ultimate, contudo, não revela sede de luta entre Khabib Nurmagomedov e Tony Ferguson, e garante que ninguém será forçado a lutar se estiver preocupado

O presidente do Ultimate, Dana White, afirmou nesta segunda-feira que já tem um local para a realização do UFC 249, programado para o próximo dia 18 de abril. Num bate-papo via redes sociais com o jornalista Kevin Iole, do site “Yahoo Sports”, o dirigente manteve o mistério sobre o endereço do evento, e disse apenas que a sede já está decidida e que o evento terá portões fechados para os fãs.

– Eu sei (onde vai ser). Mas não estou pronto para contar para vocês ainda. Sei de muitas coisas… Não vai ter nenhum fã lá. Vai ser um evento fechado – declarou White.

O UFC 249 tem como luta principal o duelo entre o atual campeão dos pesos-leves, Khabib Nurmagomedov, e Tony Ferguson, ex-campeão interino da categoria. O torneio estava agendado para acontecer no ginásio Barclays Center de Nova York, mas a série de restrições a aglomerações de pessoas na cidade devido à pandemia do coronavírus forçou o Ultimate a buscar uma nova sede.

A intenção inicial do UFC era transferir sua programação de março e abril para Las Vegas, onde poderia realizar os eventos com portões fechados em seu próprio estúdio, o UFC Apex. Contudo, a decisão da Comissão Atlética de Nevada de vetar eventos no estado até 25 de março e as diretrizes locais para impedir aglomerações de mais de 10 pessoas forçaram o Ultimate a cancelar três eventos.

Com as autoridades pedindo distanciamento social e alguns estados determinando quarentena total em face da proliferação do coronavírus, o temor dos fãs era que o duelo entre Khabib e Ferguson seria cancelado pela quinta vez. Dana White, entretanto, manteve a esperança de que realizaria o combate na data marcada, e desafiou qualquer um que o criticasse por preocupações com a saúde dos atletas e demais envolvidos. No bate-papo desta segunda, o dirigente garantiu que não vai forçar ninguém a lutar ou participar.

– Todos que se envolverem nisso será porque querem estar, não porque têm de estar envolvidos. Acredite: nós não começamos a pensar em segurança somente quando o coronavírus apareceu. Saúde e segurança, essas são coisas que negócios normais por aí não têm de considerar necessariamente numa base diária. Saúde e segurança é algo que nós estamos fazendo muito antes do coronavírus, e vamos continuar fazendo muito depois que o coronavírus terminar. Esta m*** é normal para nós – disse White.

Dois lutadores brasileiros estão escalados para lutar no evento: a peso-palha Jéssica “Bate-Estaca” Andrade, que enfrenta Rose Namajunas, e o peso-médio Ronaldo “Jacaré” Souza, que encara Uriah Hall. Confira o card completo:

UFC 249

18 de abril de 2020, em local a ser anunciado

CARD DO EVENTO (até o momento):

Peso-leve: Khabib Nurmagomedov x Tony Ferguson

Peso-palha: Jéssica Bate-Estaca x Rose Namajunas

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Uriah Hall

Peso-pesado: Ben Rothwell x Gian Villante

Peso-meio-médio: Khama Worthy x Ottman Azaitar

Peso-pena: Jeremy Stephens x Calvin Kattar

Peso-pesado: Shamil Abdurakhimov x Adversário a ser definido

Peso-galo: Sijara Eubanks x Sarah Moras

Peso-leve: Islam Makhachev x Alexander Hernandez

Peso-meio-médio: Lyman Good x Belal Muhammad

Peso-médio: Makhmud Muradov x Karl Roberson

Peso-galo: Umar Nurmagomedov x Hunter Azure

Peso-meio-pesado: Ion Cutelaba x Magomed Ankalaev