Daniel Alves fratura braço, faz cirurgia e desfalca São Paulo

Daniel Alves passou por uma cirurgia no antebraço direito na última quinta-feira (27), na capital paulista, um dia depois de sofrer uma lesão durante a partida contra o Athletico-PR. O jogador do São Paulo passa bem e deve voltar ao time tricolor em até 40 dias.

O camisa 10 são-paulino levou a pior em uma disputa de bola na reta final do segundo tempo. No lance, o meia Fernando Canesin acertou um chute no braço de Daniel Alves ao tentar alcançar uma bola.

Segundo apurou a reportagem, a expectativa é que o atleta volte aos treinos em até 20 dias, com uma proteção e com cuidado para evitar choques. Depois de mais 20 dias, ele deve ficar à disposição do técnico Fernando Diniz.

– A primeira etapa da recuperação será na residência do atleta, com supervisão do departamento médico e acompanhamento dos fisioterapeutas do clube. Na segunda etapa, o camisa 10 fará a fisioterapia no REFFIS – disse o clube em nota.

Sem seu capitão, o São Paulo ainda corre riscos de ver Luciano, destaque dos últimos três jogos, fora do clássico contra o Corinthians no próximo domingo (30). O jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro começará às 11h, no Morumbi.

O atacante sentiu dores musculares e precisou ser substituído durante o duelo com o Athletico. Ele será reavaliado pelo departamento médico para saber se terá condições de atuar.

Fernando Diniz já não poderá contar Reinaldo. O lateral esquerdo recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão automática.