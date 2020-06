Data da realização do Círio de Nazaré, em Belém, segue indefinida

Não tem definição ainda uma data exata para a realização do Círio de Nazaré em 2020. Ontem (17/6), a diretoria da Festa de Nazaré (DFN) desmentiu informações que circularam na internet sobre uma provável data para dezembro.

De acordo com a organização, a realização do círio será anunciada pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, após uma reunião que envolverá Governo do Estado, Prefeitura e vários segmentos da Arquidiocese. A Diretoria da Festa avalia o cenário da pandemia.

O Círio de Nossa Senhora de Nazaré é TRADICIONALK realizado no segundo domingo de outubro.